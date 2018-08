Meteorologická zajímavost. Proč je nejtepleji vždy u Prahy?

O půl stupně Celsia více než v jiných částech republiky jsou zvyklí vídat na svých teploměrech lidé v Husinci-Řeži u Prahy. To je i důvod, proč tato obec ležící v kaňonu u řeky Vltavy často kraluje žebříčkům nejvyšších teplot. Starostka Jana Münzbergerová přičítá vysoké hodnoty celkovému terénu a zejména okolním skalám, které akumulují teplo. A mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák jí dává za pravdu.

"Ty skály se rozpálí a v údolíčku je pak vedro. Je tady o půl stupně víc než někde jinde. Tak dramatické to zase není, ale padají pak rekordy," řekla Münzbergerová.

I podle meteorologů jsou vysoké teploty v lokalitě dány tamním terénem. Automatická měřicí stanice je v malé nadmořské výšce, kde jsou i nejvyšší teploty. Navíc je mezi skalami, které odpoledne rozehřívá slunce, a obklopená stromy, kterými neprofoukne vítr a udržuje se tam horký vzduch. Podle Dvořáka místo připomíná rozehřátou pánev. "To je podobné jako v Dobřichovicích, které se s Řeží střídají v teplotních rekordech," doplnil.

Tropické teploty v těchto dnech sužují velkou část Evropy včetně Česka. Například ve středu na několika měřicích stanicích vystoupaly maximální teploty nad 37 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo - stejně jako v předchozích dnech - právě v Řeži u Prahy, kde meteorologové naměřili 38 stupňů.

"Rychle jsme vyřešili, abychom byli schopni kropit silnice. Zaměstnancům, kteří musejí pracovat venku, jsem zkrátila pracovní dobu. Máme malý rybníček, kde začaly lekat ryby, tak jsme je museli převézt jinam, kde to přežijí. Děláme to, co se dělá asi všude," dodala starostka.