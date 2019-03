Metnar: Posilování obrany je nutné, NATO nám dalo řád

Posilování obrany je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) kvůli zhoršené bezpečnostní situaci posledních let nezbytností. Českou vnější bezpečnost podle něj nejvíce posílilo členství v Severoatlantické alianci. Metnar to řekl na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se k 20. výročí vstupu do NATO koná na Pražském hradě.

Metnar poznamenal, že v 90. letech si muselo Česko garantovat svou obranu samo. Příprava na členství a následně samo členství ale podle něj dalo české obraně opět řád. Obranné plánování aliance se stalo základem výstavby českých obranných schopností. "Profitujeme z toho, že článek pět Severoatlantické smlouvy zavazuje všechny členy aliance v případě potřeby pomoci, sami jsme ale zavázáni a připravujeme se na to, abychom byli schopni jít na pomoc ostatním. K tomu směřujeme i naše síly," řekl ministr.

Členství v NATO bylo podle Metnara tím, co českou vnější bezpečnost posílilo. "My sami ale musíme pracovat na tom, aby toto členství posílilo i alianci," poznamenal.

Kroky k posilování obrany jsou podle Metnara bohužel nezbytností. "Bezpečnostní prostředí se zejména za posledních pět let zhoršilo. Posledním významným krokem v tomto směru je vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního doletu poté, co ruská strana tuto smlouvu dlouho porušovala," řekl. Eroze bezpečnosti podle něj Českou republiku nutí přijímat adekvátní opatření. "Není to snaha o ozbrojení za každou cenu, není to výraz paranoie, je to bohužel reflexe bezpečnostní situace kolem nás," poznamenal.

Připomněl českou účast na zahraničních misích, zejména v Afghánistánu, kde působí zhruba 360 českých vojáků. Od roku 2002 se v zemi vystřídalo více než 10 500 vojáků. "Bez našeho působení by tato země mohla snadno sklouznout do chaosu, který by mohl umožnit návrat teroristických organizací," řekl. V misích podle něj česká armáda získává zkušenosti. "Působením v operacích jsme prokázali, že jsme tvůrcem, a ne pouze konzumentem bezpečnosti, a že pro společné cíle jsme připraveni přinést i ty největší oběti."

Věří tomu, že se podaří dokončit započaté akviziční projekty, zejména nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

Metnar připomněl vysokou důvěru veřejnosti v armádu. "Tato důvěra nás zavazuje," zdůraznil.