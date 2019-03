Mezi Aší a hranicí usmrtil vlak člověka, doprava je přerušená

Mezi Aší a státní hranicí na Chebsku usmrtil osobní vlak člověka. Vstoupil do kolejí na veřejnosti nepřístupném místě. Doprava na lokální trati do Německa má být obnovena před 17.00. Řekl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda se stala ve 13.45.

"Šlo o muže, který byl na místě mrtev. Srazil ho vlak, který jel z Německa," řekl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. Podle informací to byl velmi mladý muž z Německa a podle místa, kde stál, a délky troubení vlaku šlo zřejmě o sebevraždu.