Mezi jedenáctiletými dětmi v Česku přibývá sklonu k závislosti na sítích

Mezi jedenáctiletými dětmi v Česku přibývá těch, kdo ve vztahu k sociálním sítím a počítačovým hrám vykazují znaky závislosti. Ukazují to data shromážděná mezi dětmi z České republiky ve věku 11 až 15 let, která jsou součástí rozsáhlé studie Světové zdravotnické organizace. Jedním z hlavních autorů mezinárodního výzkumu, který pracuje s údaji od 280.000 dětí ze 44 zemí světa, je Lukas Binka z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.

Data od dětí z Česka shromažďovali výzkumníci v roce 2018 a v roce 2022. Ukazují, že mezi dětmi od 11 do 15 let je polovina aktivních uživatelů sociálních sítí, 23 procent intenzivních uživatelů a osm uživatelů v riziku závislosti. Mnoho dospívajících je prostřednictvím sociálních médií v neustálém kontaktu s druhými. Mezi jedenáctiletými jde o pětinu, mezi patnáctiletými je stále propojena až třetina dospívajících. Riziko problematického užívání sítí je nyní u 11 procent dospívajících, u her se problém týká 12 procent.

"Ve srovnání roku 2018 a 2022, tedy před a po covidu a s ním spojenými lockdowny, vidíme velký nárůst v používání jak sociálních sítí tak počítačových her u jedenáctiletých. Přitom jedenáctiletí by sociální sítě ani neměli používat," řekl ČTK Blinka. Dětí v tomto věku, které tráví hraním počítačových her čtyři a více hodin denně, bylo podle údajů z roku 2022 22 procent, v roce 2018 to bylo 14 procent.

Doplnil, že růst nemusí být tak dramatický, jak čísla naznačují. "Ke shromažďování dat došlo krátce po covidovém období, které dobu trávenou u počítače prodlužovalo kvůli omezení většiny běžných aktivit. Je možné, že příští data, která se budou shromažďovat v roce 2026, ukážou opětovný pokles," upozornil psycholog.

Doplnil, že Česká republika ve srovnání 44 zemí nedopadla nijak špatně, řadí se ohledně on-line chování dospívajících k lepšímu evropskému průměru.

"Sítě i hry mají mnohé výhody - dospívající na nich například získávají a udržují přátelství. Tato média jsou ale také navržena tak, abychom jim neodolali a trávili na nich co nejvíce času. A mladí lidé jsou touto pastí ohroženi více než dospělí, protože se teprve učí, jak svůj čas a návyky regulovat," konstatoval Blinka.

Studie Světové zdravotnické organizace zaměřená na zdraví dětí ve školním věku je dlouhodobá, téma on-line komunikace a počítačových her se její součástí stala až v roce 2018, tehdy byla shromážděna první data. V zapojených zemích vědci údaje u dětí zjišťují každé čtyři roky.