MHD v Praze využívá denně asi o 200 tisíc až 300 tisíc lidí méně než před pandemií

Městskou hromadnou dopravu v Praze využívá denně asi o 200 tisíc až 300 tisíc cestujících méně než před pandemií covidu-19. Největší pokles eviduje metro, které využívá místo někdejších asi 1,13 milionu v současné době 814 tisíc lidí denně. Část chybějících cestujících jsou turisté, kteří do Prahy nepřijíždějí, a část lidí přesedla do aut. Vyplývá to z dokumentu, který pro magistrát připravila organizace Ropid.

Přestože počet cestujících mírně roste, stále nedosahují úrovně před pandemií. Největší pokles proti normálu sice zaznamenalo metro, a to o 28 procent méně cestujících, nejméně však lidé v metropoli využívají autobusy. V jejich případě je pokles o 27 procent z původních 1,015 milionu cest denně na nynějších 737 tisíc. Naopak nejvíc lidé využívají tramvaje, kterými se denně sveze 907 tisíc lidí, což je o 18 procent méně proti době před covidem.

Letos v červnu MHD využívalo denně o 23 až 41 procent méně lidí, než tomu bylo před pandemií. Největší pokles byl i tehdy zaznamenán v metru, kde bylo proti normálnímu stavu až o 41 procent cestujících méně.

Přestože se veřejná doprava vrátila od začátku školního roku k běžnému provozu, stále platí kvůli covidu některá omezení. Kvůli chybějícím turistům je omezen provoz linky číslo 119 na letiště v Ruzyni. Půlhodinový interval zůstává u linky AE, která jezdí z centra na letiště. Prodlouženy jsou intervaly nočních linek a do odvolání jsou zrušeny noční rozjezdy příměstských vlaků. Mimo provoz je i nostalgická tramvajová linka číslo 23.

Pražskou MHD loni využilo kvůli pandemii covidu meziročně o zhruba 40 procent cestujících méně. Největší pokles byl zaznamenán v metru, které přepravilo v době první vlny pandemie denně zhruba 200 tisíc cestujících.