Michálek: Původní návrh pandemického zákona zaváděl vysoké pokuty

V návrhu pandemického zákona byla podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka přílišná výše pokut například za nenošení roušky, činit by mohly až 100 tisíc korun. Piráti chtějí hranici snížit. O zákonu ve čtvrtek budou opět jednat lídři stran, nyní k němu zasedá část vlády. Podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana nepřipadá další prodloužení nouzového stavu po 28. únoru v úvahu.

Stav pandemické pohotovosti by podle návrhů opozice vyhlašovala Sněmovna, zároveň by rozhodovala o jeho případném zrušení, uvedl ve středu Michálek. Vláda by zároveň měla mít povinnost každých šest týdnů dolní komoru informovat o uplatňování opatření. Účinnost zákona by podle Michálka měla skončit v únoru 2022, a to i v případě, že by v té době stav pandemické pohotovosti platil. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po čtvrtečním jednání poznamenal, že na parlamentní kontrole je mezi vládou a opozicí shoda.

Předpis má dát ministerstvu zdravotnictví v době epidemie některé pravomoci, ke kterým je nyní nutné vyhlašování nouzového stavu. Podle Michálka je otázkou, zda je katalog dostupných opatření dostatečný, jeho strana navrhovala například povinné testování zaměstnanců nebo možnost přesunu nevyužitých státních zaměstnanců na výpomoc krajským hygienickým stanicím.

Otázky podle Michálka vyvstávají ohledně ústavnosti šíře zmocnění ministerstva zdravotnictví u zákazu soukromých i veřejných akcí. Změnit by se také měl změnit systém soudního přezkumu opatření. U nařízení vydávaných krajskými hygienickými stanicemi by přezkum měly činit krajské soudy, u opatření vyhlašovaných ministerstvem pak Nejvyšší správní soud, navrhuje Michálek.

Rakušan uvedl, že nouzový stav po konci února nepřichází v úvahu. "Respektujeme, že nouzový stav bude do konce února, ale dodávám, že ani o den více. Do té doby musí být schválen pandemický zákon. Hejtmani dali jasné požadavky, co se musí stát, my jako poslanci opozice jsme také dali jasné požadavky," poznamenal.