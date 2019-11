Migranti tu jsou, podívejte se na Václavák, řekl lídr SPD Okamura

Do úterního Duelu Jaromíra Soukupa přijal pozvání místopředseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na průzkum volebních preferencí, které před časem zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Upozornil na fakt, že se SPD dostalo pod pět procent, což je pod hranicí volitelnosti.

"Vždy jsme měli ve volbách více, než kolik nám dávaly jednotlivé agentury. Je otázkou, zda je to podplacené nebo je to zfalšované," reaguje Okamura. "Všechny ostatní průzkumy nám dávají kolem osmi procent. V září 2017 jsme měli preference čtyři procenta a výsledek ve volbách byl více než deset." Zároveň upozornil, že se preference a reálné výsledky velmi liší.

Soukup také připomněl, že hnutí ANO v průzkumu obhájilo své prvenství a preference se pohybují na třiceti procentech. "Andrej Babiš velice dobře cílí na seniory. Rozpočet je v deficitu a sliby nejsou naplněny. Lže seniorům, důchody zvýšil pouze asi o 150 až 200 korun, protože 700 korun je ze zákona povinná valorizace. Takže to není 900 korun, jak neustále opakuje," vysvětlil Okamura.

Moderátor nemohl vynechat ani plánovanou stávku učitelů. "Školské odbory jsou pevně svázané s ČSSD, takže je to politická akce. My v SPD prosazujeme, aby byl průměrný plat učitele na 130 procentech průměrného platu v České republice. Takže se stávkou úplně nesouhlasím, chybí mi tam zkvalitnění výuky. Potřebujeme restrukturalizaci školství, protože nám chybí řemeslníci," vysvětlil Okamura. Dodal, že Babiš mnoho nasliboval a nic nesplnil.

Soukupa také zajímalo jednání o daňovém balíčku a takzvané dani z neřesti, tedy na alkohol, tabák a hazard. "Vláda sdírá slušné lidi na kost a zároveň zvyšuje dávky nepřizpůsobivým. Rozhodně to nepodpoříme, dokud bude vláda podporovat neziskovky, které bojují za multikulturalismus a migraci," odpověděl.

"Zrušme inkluzi a dávky"

"Pirátská koalice na pražském magistrátu dala peníze jedné takové neziskovce, přitom nám budou pořád opakovat, že tady migranti nejsou. Podívejte se na Václavské náměstí, kde černoši prodávají drogy," dodal Okamura.

Dalším tématem se stalo neustálé zvyšování cen potravin. "Způsobuje to špatná dotační politika Evropské unie. Tradičně jsme pěstovali především brambory, mrkev, cibuli a podobně. V současné době je nahradila řepka, která se zemědělcům z důvodů dotací vyplatí. Monokulturní pěstování plodin škodí půdě, to je známá věc. Z toho důvodu nejsme soběstační," vysvětlil Okamura a dodal, že politici sice hovoří o zvyšování důchodů, ale na druhou stranu rostou ceny potravin.

V závěru pořadu Soukup stočil téma hovoru k dani z nemovitosti, jejíž zrušení SPD navrhuje. "Máme drahé a nedostupné bydlení. Daň z převodu nemovitosti chceme zrušit, protože je to zdanění majetku, který si lidé pořídili za jednou už zdaněné peníze. Pokud chceme zpřístupnit bydlení českým rodinám, tak musí stát zasáhnout," argumentoval.

Soukup se ho však zeptal, co nahradí tento příjem do obecních rozpočtů. "My říkáme, že je důležité restrukturalizovat celý státní rozpočet. Chceme škrtnout inkluzi ve školách, která se nepovedla. Zrušme dávky pro nepřizpůsobivé a podobně. Tím ušetříme mnoho peněz," uzavřel lídr hnutí SPD Tomio Okamura.