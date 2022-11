Milostivé léto využilo několik dlužníků DPMO, kteří jako mladiství jeli načerno

Pomoc dlužníkům

Díky milostivému létu může ubýt práce načerno i nároků na dávky, uvedl Jurečka

Díky milostivému létu pro dlužníky by mohlo ubýt lidí, kteří pracují načerno. Snížit by se mohly i výdaje na dávky. Vyplývá to z vyjádření ministra práce... více