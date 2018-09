Míň závažné přestupky by policie mohla zase řešit jen domluvou

Policisté možná budou opět moci ze zákona řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Předpokládá to novela přestupkového zákona skupiny poslanců ze všech sněmovních klubů v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM). Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy.

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad.

"Z důvodu existence dalšího formuláře je poukazováno na nárůst administrativní zátěže policie i dalších orgánů řešících přestupky příkazem na místě v terénu, když vedle příkazových bloků na pokutu si musí zajistit též příkazy na místě, kterými je ukládáno napomenutí," stojí ve zdůvodnění novely.

Předkladatelé proto navrhli v podstatě návrat k postupům, jak platily před reformou. Novela by zcela zrušila napomenutí a vedle pokuty by zakotvila domluvu. "Domluva přitom bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené," píše se v důvodové zprávě.

Novelu podepsal také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ondráčkovu iniciativu ohledně vypracování předlohy podpořil už při červnových sněmovních interpelacích. Tehdy uvedl, že zvyšování administrativní zátěže policie není potřebné a že zaznamenávání přestupků řešených napomenutím je "evidence pro evidenci".

Návrh skupiny poslanců nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o něm zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení. Mohla by být účinná od ledna.