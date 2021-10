Ministerstvo chce navýšit dotace na výstavbu ZŠ v okolí Prahy o 141 milionů korun

Na podporu výstavby základních škol v okolí Prahy chce ministerstvo školství navýšit dotace v programu schváleném vládou před pěti lety. Kvůli zdržení některých projektů a růstu cen je podle něj potřeba zvednout původní částku zhruba o 141 milionů korun na 1,8 miliardy Kč. Délka trvání programu by se měla prodloužit o dva roky do 30. června 2025. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který by v blízké době měla projednat vláda.

Program na podporu výstavby základních škol v takzvaném prstenci kolem Prahy schválila vláda v listopadu 2016. Stanovila pro něj částku 1,66 miliardy korun a délku trvání do 30. června 2023. Z deseti vybraných projektů, na které dotace měly jít, je podle ministerstva nyní hotových šest. Na další tři, a to v Říčanech, Přezleticích a Ondřejově, by chtěl úřad příspěvek zvednout. Projekt školy pro svazek obcí v Úvalech navrhl přesunout do nového programu, který vláda schválila letos.

Podle ministerstva se ukázalo, že zatím nedokončené projekty byly cenově podhodnocené. "Aktuální stav ve stavebním sektoru, enormní nárůst cen stavebního materiálu a stavebních prací, požadavky státu na energetickou náročnost nových objektů veřejné správy a udržitelnost životního prostředí navíc tento deficit prohloubily," uvedl úřad. Podle něj je přitom v lokalitách kolem Prahy stále kritická potřeba rozšíření míst ve školách, takže dokončení naplánované výstavby považuje za zásadní.

Pro stavbu nové základní školy na Komenského náměstí v Říčanech žádá ministerstvo vládu o navýšení peněz z přibližně 163 milionů na 222 milionů Kč. V případě výstavby školy pro svazek obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn by úřad chtěl podporu zvednout z 201 milionů na 362 milionů Kč. Dotace na stavbu školy v Ondřejově by podle něj měla vzrůst z 212 milionů na 343 milionů Kč. Podpora projektu v Úvalech se na základě žádosti už přeřadila do nového dotačního programu schváleného vládou letos v létě do roku 2028, dodalo ministerstvo. Na projekt v Úvalech by podle něj mělo jít nově asi 453 milionů Kč místo původně plánovaných 241 milionů Kč.

Navýšení původních dotací na vybrané projekty by se podle úřadu mělo hradit z nespotřebovaných výdajů díky vypuštění podpory pro školu v Úvalech. V původním programu by pak měla zůstat rezerva kolem 39 milionů Kč, která by se mohla použít při dalším růstu cen na stavbu v Ondřejově.

Vláda v červenci schválila plán poslat na rozvoj kapacity základních škol v příštích sedmi letech dalších 6,8 miliardy korun. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) půjdou peníze na projekty financované z více zdrojů. Dotace se budou moct využít třeba i na školní jídelny. Nedostatek míst ve školách a školkách řadí dlouhodobě mezi největší problémy středočeští komunální politici.