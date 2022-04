Ministerstvo chce objasnit roli sociálních pedagogů, až pak je zavést do systému

Ministerstvo školství chce zjistit, jak by v českém vzdělávacím systému mohli fungovat sociální pedagogové. Zatím podle něj není úplně jasné, jaké činnosti by tato pozice měla mít na starosti. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) může být nicméně posílení sociálních pedagogů jedním ze způsobů, jak v ČR snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Lepší poznatky o fungování této pozice chce získat při pokračování jejího financování z evropských peněz. Úřad to ve středu uvedl v tiskové zprávě, kterou zveřejnil na webu.

O pozici sociálního pedagoga se v současné době hovoří v souvislosti s novelizací zákona o pedagogických pracovnících. Návrh novely se zařazením sociálních pedagogů mezi pedagogické pracovníky nepočítá. Pro jejich zavedení do zákona se již dříve vyslovily například Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání nebo nezisková společnost EDUin, podle kterých by se tato pozice ve školách měla posílit.

Podle Gazdíka je ale nutné si uvědomit, že zakotvením pozice v zákoně se stanovují kvalifikační předpoklady pro její výkon, nikoli nárok škol na zřízení dané pozice nebo úprava jejího financování. Důvodem nezařazení sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky je podle něj především nedostatek praktických zkušeností s touto pozicí. "Ministerstvo nicméně vnímá potřebu zajištění podpory žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, a chce proto zjistit, jak by se sociální pedagogové v zákoně mohli správně ukotvit," řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Podle ředitele odboru řízení regionálního školství Jana Mašuty chce nyní úřad platit sociální pedagogy i nadále z evropských dotací. Vyjasnění obsahu práce a přínosu sociálních pedagogů by měla přinést užší spolupráce ministerstva se školami a Národním pedagogickým institutem i výzkum zadaný Technologické agentuře ČR. "Využívání pozice sociálního pedagoga budeme průběžně vyhodnocovat a na základě těchto podkladů potom případně navrhovat jeho začlenění do pedagogického týmu školy, už s jasně definovaným obsahem činností a případně také plánu na zajištění jeho financování," uzavřel Gazdík.