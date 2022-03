Ministerstvo dá 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů na VŠ

Ministerstvo školství dá 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc budou moct školy využít pro studenty, kteří se v ČR zapíšou k běžnému studiu, nebo i pro ty, kteří přijedou na krátkodobé studijní pobyty. Na jednoho posluchače mohou v tomto a příštím akademickém roce získat až 150 tisíc korun. Ministerstvo školství o tom informovalo na svém webu.

Podpora by podle odhadu ministerstva měla stačit přibližně pro 1000 lidí. Finance budou moct vysoké školy použít na pokrytí stipendií či dalších služeb souvisejících se studiem.

"O poskytnutí této podpory jsme rozhodli okamžitě v reakci na nastalou situaci na Ukrajině. Peníze budou určeny například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu za současné situace na Ukrajině, ale také těm, kterým bylo tamní studium znemožněno," uvedl v tiskové zprávě ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na krátkodobé studijní pobyty dá jeho úřad 15 tisíc korun měsíčně.

Podle pondělních informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustilo Ukrajinu už přes 500 tisíc lidí. ČR v tuto chvíli podle ministerstva vnitra počítá se zajištěním 5000 z nich. Evropská unie očekává, že by do jejích států mohly kvůli válce na Ukrajině přijít nakonec až čtyři milionu uprchlíků.

Česko je nyní v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet vysokých škol by se měl podle návrhu vlády Petra Fialy (ODS) letos zvýšit meziročně o 1,2 miliardy korun na 28,6 miliardy korun. Resort školství by měl podle kabinetu hospodařit s výdaji 249,6 miliardy Kč. Ve srovnání s loňským rozpočtem by to bylo o přibližně deset miliard korun víc.

Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) navrhovala pro letošek státní rozpočet se schodkem 376,6 miliardy korun. Současný kabinet Petra Fialy (ODS) návrh přepracoval a deficit v něm snížil na 280 miliard korun. Ministerstvu školství proti původní verzi rozpočtu klesly výdaje o přibližně pět miliard korun.