Ministerstvo financí chce zrušit zmrazení nájemného bytů

Ministerstvo financí navrhne zrušit mimořádné opatření, kterým vláda 23. dubna zmrazila nájemné bytů. Podle úřadu už nehrozí zneužití postavení pronajímatele. Vyplývá to z návrhu připraveného pro jednání vlády. Ministerstvo v něm uvádí, že moratorium se zavádělo s ohledem na sníženou mobilitu obyvatel, omezené možnosti provádění prohlídek a omezené možnosti stěhování v době koronavirové epidemie.

Omezení možnosti stěhování nyní podle ministerstva pominulo. "Již nehrozí ani zneužití silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi, který si nyní může volně vybírat z široké nabídky bytů k pronájmu," zdůvodnil úřad návrh.

Moratorium kritizovala část opozice. Třicítka senátorů v polovině května navrhla Ústavnímu soudu, aby ho jako nepřiměřené zrušil. Autoři podání argumentovali tím, že vládní nařízení je napsáno tak, aby mohlo platit po neomezenou dobu, čímž neúměrně zasahuje do vlastnických práv.

Ministerstvo v návrhu na zrušení moratoria konstatuje, že ačkoliv některá mimořádná opaření proti šíření nemoci nadále platí, skončil už nouzový stav a také už není omezen volný pohyb osob. "Dle informací ministerstva pro místní rozvoj z realitního trhu probíhají opět prohlídky bytů a zvyšuje se počet uzavřených smluv. Oborová sdružení pronajímatelů i nájemníků společně deklarují ministerstvu financí i ministerstvu pro místní rozvoj, že v současné době není v zájmu majitelů domů nájemné zvyšovat, a to ani u nově uzavíraných nájemních smluv," uvádí materiál. Konstatuje také, že ministerstvo pro místní rozvoj se zrušením moratoria souhlasí.

Při zmrazení cen v druhé polovině dubna vláda uvedla, že moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Avizovala současně, že ho případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné. Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce roku.