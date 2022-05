Ministerstvo: Neexistují údaje, zda vakcína na pravé neštovice funguje na opičí

Neexistují údaje o tom, zda vakcíny proti pravým neštovicím chrání proti opičím neštovicím, které se začaly šířit i mimo Afriku. V úterý to uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Odborníci ale usuzují, že díky podobnosti viru by účinné být mohly. Řekl to předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Lidé očkovaní v ČR před rokem 1980, kdy se plošná vakcinace ukončila, ale podle něj už prakticky žádnou ochranu nemají.

"Data o účinnosti vakcíny proti pravým neštovicím na opici neštovice jsou velice limitovaná. Lze usuzovat, ze díky podobnosti viru by účinné být mohly. Otázka je, zda jsou dostupné v ČR," uvedl Chlíbek. Ministerstvo zdravotnictví s dotazem odkázalo na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

V Evropě je podle Chlíbka registrovaná vakcína Imvanex. "Data o účinnosti původní vakcíny používané v Československu na opičí neštovice nejsou dostupné. Lidé očkovaní do roku 1980 již ochranu prakticky nemají," dodal.

Opičí neštovice jsou vzácné virové onemocnění podobné lidským neštovicím, obvykle ale mají mírnější projevy. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v úterý uvedlo, že riziko všeobecného rozšíření infekce v populaci je "velmi slabé", ale je "zvýšené" u lidí s více sexuálními partnery. Odborníci upozorňují, že k přenosu je třeba dlouhodobý a blízký kontakt.

V ČR se podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) z neděle prověřovalo jedno podezření, které se nepotvrdilo. Případů v zemích mimo Afriku, kde se běžně nevyskytují, je zatím zhruba 90. V Evropě se nemoc objevila například v Dánsku, Skotsku, Španělsku či v Itálii.

Opičí neštovice jsou endemické pro centrální a západní Afriku a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) lze jejich šíření v jiných částech světa zastavit. Epidemioložka WHO Maria Van Kerkhoveová v pondělí uvedla, že například v Evropě situaci "je možné mít pod kontrolou". V "neendemických" zemích podle ní dosud bylo zaznamenáno téměř 200 potvrzených a podezřelých případů.