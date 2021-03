Ministerstvo: První by měli jít do škol nejmenší žáci a praktická výuka

Do škol by se podle ministerstva školství měli po jejich znovuotevření vrátit jako první nejmenší žáci a praktická výuka středoškoláků či vysokoškoláků. Návrat žáků devátých tříd podle ministerstva nyní přestává být prioritní. Řekla to mluvčí úřadu Aneta Lednová. Ministerstvo má podle ní dlouhodobý plán návratu do škol připraven, termíny má určit ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo školství už podle Lednové také připravilo návody a instruktážní videa pro testování ve školách.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že přesnější informace k návratu dětí do škol budou k dispozici příští týden, kdy má jednat s ministerstvem školství. Ve středu řekl, že by se děti do škol mohly vrátit ve druhé polovině dubna. Podmínkou je pravidelné testování. Mluvčí ministra Barbora Peterová na začátku týdne uvedla, že v případě zlepšení epidemie bude úřad navrhovat otevření školek, prvního stupně základních škol a posledních ročníků základních a středních škol. Kvůli epidemii covidu-19 jsou od 1. března otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších profesí, ostatní se učí z domova.

Podle ministerstva školství je v tuto chvíli namístě zaměřit se víc zejména na návrat nejmenších žáků a obnovení praktické výuky na středních či vysokých školách, řekla Lednová. Plaga už před týdnem uvedl, že by se přednostní návrat do škol neměl týkat jen prvňáků a druháků, ale i třetích až pátých tříd. "Naproti tomu například v případě devátých tříd základních škol už priorita jejich plné prezenční přítomnosti odeznívá," řekla Lednová. Upřednostnění jejich návratu ministerstvo dřív zdůvodňovalo přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Ty budou v první polovině května.

Ministerstvo má podle Lednové svůj plán návratu do škol připraven. Priority vypracovalo už loni v říjnu, řekla. Později pak podle ní úřad ještě jednal s ministerstvem zdravotnictví o dalších úpravách, které se týkaly například fungování malotřídek nebo individuální výuky v základních uměleckých školách. Kvůli nepříznivému vývoji epidemie se ale tyto změny v systému neudělaly.

"Stejně jako vždy v minulosti jsme v tuto chvíli plně připraveni spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví na další avizované aktualizaci systému PES," řekla Lednová. Co se týče konkrétních termínů, musí o nich rozhodnout ministerstvo zdravotnictví, dodala.

Na dotaz, zda ministerstvo chystá pilotní testování ve školách, řekla, že vyzkoušelo logistiku a průběh testování ve škole, kterou zřizuje. Původní termín pilotního testování žáků se plánoval na březen. Ve zmíněné škole ověřil úřad postupy testování ještě předtím. Kromě toho připravil metodické materiály a instruktážní videa, doplnila.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do zásob Správy státních hmotných rezerv a jejich distribuci školám. Od 23. března se mají povinně testovat pracovníci škol, které zajišťují péči o děti zdravotníků a dalších vybraných profesí.