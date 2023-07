Ministerstvo školství chce změny ve fungování profesních vysokých škol

Ministerstvo školství chce upravit možnosti fungování profesních vysokých škol. Měly by nabízet bakalářské a kratší studium v souvislosti s potřebami zaměstnavatelů, kteří by programy spolufinancovali. Zatím ministerstvo začalo připravovat návrh zákona o zajišťování kvality vysokých škol, ve kterých chce pro profesní programy stanovit nová pravidla. Cílem je také zpřístupnit studium lidem, kterým finanční nároky brání v zapsání se na školu nebo v jejím dokončení. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

"Rádi bychom iniciovali nejdříve v takové pilotní podobě několik projektů těchto profesních vysokých škol či polytechnik, které by propojovaly veřejnou sféru, kraje, hospodářské komory a významné firmy v daném regionu. Fungovaly by na bázi financování studia zaměstnavateli, kteří by financovali tímhle způsobem studium svých současných nebo budoucích zaměstnanců," uvedl ministr.

Podle něj se nyní řeší možný vznik takových pilotních škol v Brně a v Karlových Varech. V případech, kdy bude vzdělávání pracovníků daného oboru v zájmu veřejnosti, by se na financování profesních škol mohl podílet i stát. Takovým příkladem by mohlo být třeba vzdělávání zdravotníků nebo sociálních pracovníků, doplnil.

Pro rozvoj profesních vysokých škol je podle Beka potřeba upravit akreditační procesy. "Na takových školách musí působit hodně odborníků z praxe, jejichž výkony se budou méně posuzovat podle citací jejich odborných publikací, ale spíš podle toho, jakou mají manažerskou zkušenost s řízením provozu v určitých oblastech a podobně," řekl. Ministerstvo zatím začalo pracovat na návrhu zákona o zajišťování kvality vysokých škol, dodal.

Připravují se i možnosti poskytování studentských půjček a vratných grantů. Mohli by je využít studenti, kterým rodiče nemohou hradit náklady spojené s několikaletým studiem vysoké školy. Pro nastartování systému úvěrů s odloženým splácením a grantů chce Bek použít peníze z půjčky od Evropské unie. Vznikly by garance pro poskytovatele půjček, což by byly primárně zřejmě soukromé bankovní domy, s takovým mezistupněm, který by tvořila Národní rozvojová banka" řekl ministr. Na konkrétním nastavení se ale zatím na ministerstvu pracuje, jasněji by mělo být podle Beka na podzim.

Stipendia a pobídky, které studentům a absolventům některých oborů nyní nabízejí některé obce, kraje a firmy, by měl sdružovat centrální registr nabídek stipendií. Ministerstvo ho chce vytvořit proto, aby se nabídka finančního příspěvku na studium dostala k těm, kteří by o ni mohli mít zájem. Některé radnice například nabízí stipendia medikům či učitelům s podmínkou, že po absolutoriu budou v obci určitou dobu pracovat. Podle ministra jsou ale nabídky nepřehledné a mnozí o nich neví.

mlg tmd dr