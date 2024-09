Ministerstvo školství připraví návrh monitoringu šikany ve školách a posoudí nezbytnost její právní úpravy. Úřad připravil návrh pracovní skupiny, která by se měla poprvé sejít v nejbližších týdnech. V současnosti školy nemají povinnost zaznamenávat případy šikany, na rozdíl od úrazů. Šikana dosud není v právním řádu definovaná. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Jedná se o jedno z připravovaných opatření ke zlepšení duševního zdraví ve školách.

Mezi opatření ke zlepšení duševního zdraví ve školách patří i zavedení pravidel pro fungování školních psychologů či speciálních pedagogů v běžných základních školách. S tím počítá novela školského zákona, podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla (ODS) by se vláda návrhem měla zabývat v říjnu, uvedl dnes na síti X.

Větší běžné základní školy, předpokládá se školy se 180 a více žáky, by měly dostat peníze na školního psychologa či speciálního pedagoga ze státního rozpočtu. Maximální počet financovaných hodin by stanovilo vládní nařízení, vyplývá z dokumentů k novele. Výpočet by měl vycházet z průměrného počtu žáků dané školy za poslední tři roky. Menší školy by měly moci nadále čerpat podpůrná opatření. Úprava by měla platit od roku 2026.

Ministerstvo chce také jednat s vysokými školami o navýšení kapacit studijních programů psychologie a speciální pedagogiky nebo například připravit standard školního poradenského pracoviště. "Do roku 2027 dojde k posílení institutu třídnických hodin či k zakotvení osobnostně-sociální výchovy a podpory wellbeingu v revidovaném RVP ZV (Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, pozn. ČTK)," uvedl úřad.

Podle ministerstva se nyní reviduje standard specializačního studia pro školní metodiky prevence. Ustavena k tomu byla i pracovní skupina. Z výsledků průzkumu mezi poskytovali studia vyplývá podle úřadu nutnost posílení standardu o dětské duševní zdraví, školní wellbeing (celkovou pohodu) a krizové intervence.

Modelový školní preventivní program a školní řád by měl být podle úřadu vytvořený do prosince 2025. "Dohodli jsme se také, že připravíme analogický plán konkrétních opatření pro podporu duševního zdraví učitelů a dalších pracovníků ve školství. Prevence vyhoření, péče o vztahy na pracovišti atd. je zásadní. Využijeme i zkušenosti ze zdravotnictví, kde se tomu věnují," uvedl Nantl.

Ministerstvo plán opatření představilo poprvé již před prázdninami. Chce vytvořit i krizové intervenční týmy u vybraných středisek výchovné péče. Ty by měly být schopné do 36 hodin dorazit do školy zasažené krizovou situací a pomoci školní komunitě situaci zvládnout a vyrovnat se s jejími následky. K podpoře duševního zdraví by podle Nantla měl přispět i nový rámcový vzdělávací program, podle kterého by se od září 2027 mělo ve školách učit.