Ministerstvo spravedlnosti poslalo vládě návrh změn v trestním právu

Ministerstvo spravedlnosti dnes poslalo vládě novelu trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Navržené změny spočívají v podpoře ukládání alternativních trestů namísto vězení, v mírnějším trestání drobné kriminality či v částečné dekriminalizaci a legalizaci samopěstování i držení konopí. Peněžitý trest by mělo být nově možné uložit za jakýkoliv trestný čin, snižuje se sazba za opakovanou krádež, neplacení alimentů bude trestné jen v určitých případech. Úřad v tiskové zprávě uvedl, že návrh zmodernizuje trestní právo a zefektivní trestní řízení.

Navržené změny mají pomoci přeplněným věznicím. Ministerstvo už dříve avizovalo, že chce jít cestou širšího využívání peněžitých trestů a dekriminalizace některých jednání. V předkládací zprávě, kterou má ČTK k dispozici, nyní zdůraznilo, že u závažných činů - například znásilnění - nebude možné uložit peněžitý trest samostatně.

U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Pachatelům má nově hrozit maximálně roční vězení. Snižují se také postihy za schvalování terorismu na internetu: podle ministerstva je aktuální pěti- až patnáctiletá sazba za "výroky na sociálních sítích, které lze spíše označit za hloupé", velice vysoká.

K dalším změnám patří to, že trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací půjde uložit i fyzickým osobám, nejen právnickým. Připojená novela trestního řádu by měla mimo jiné zjednodušit přednes obžaloby i vyhlašování rozsudku, které bývají například u hospodářských trestných činů velmi obsáhlé.

Původní podoba návrhu, kterou ministerstvo rozeslalo do připomínkového řízení letos v březnu, čelila kritice části odborníků. Výhrady měly i Nejvyšší a Nejvyšší správní soud. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nechtěl novelu mediálně komentovat až do vypořádání připomínek. Nyní ministerstvo sdělilo, že svůj původní návrh upravilo, a to i na základě diskuse s odborníky. "Řada dříve navrhovaných opatření byla přehodnocena, kdy došlo k jejich vypuštění, naopak do návrhu byla zapracována i některá opatření, se kterými se ve verzi zaslané do připomínkového řízení nepočítalo," popsal úřad v předkládací zprávě.

Ke zmíněným nově zapracovaným opatřením patří rozšíření trestání trestných činů z nenávisti či benevolentnější přístup k samopěstování konopí, u nějž ministerstvo "reagovalo na vývoj na politické scéně". Úřad nicméně připouští, že se v tomto ohledu "nepodařilo dosáhnout shody v kvantitativních ukazatelích".

Novela se zaměřuje i na restorativní justici - tedy podporu obětí trestných činů a narovnání jejich vztahů s pachatelem - nebo na rychlou reakci státu při porušení podmínek alternativních trestů, například podmíněného odsouzení.

S plánovanými změnami v trestním právu seznámí ministr Blažek příští úterý 1. října prezidenta Petra Pavla. Prezident minulý měsíc zdůraznil nutnost přijetí novely trestního zákoníku v souvislosti s problémy českého vězeňství. Úřad tehdy přislíbil, že změny předloží vládě do konce září, aby je zákonodárci stihli schválit ještě v tomto volebním období.

Ministerstvo dnes doplnilo, že vypracovalo i avizovaný tzv. dětský certifikát, tedy návrh parametrů výpisu z trestního rejstříku vydávaného pro práci s dětmi. V úterý jej projedná sněmovní podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí. "Očekává se, že v průběhu legislativního procesu se i úprava tohoto zvláštního výpisu z Rejstříku trestů stane součástí projednávaných změn trestních předpisů," napsal úřad. V říjnu chce do připomínkového řízení zaslat také návrh zákona o odčerpání majetku protiprávního původu.