Ministerstvo vnitra šíří dezinformace a stav ČR není příznivý, míní David

Kandidát Strany přímé demokracie (SPD) a někdejší ministr zdravotnictví Ivan David údajně nikdy neslyšel rasistické výroky poslanců zmíněné strany. Podle něj jsou některá slova chybně interpretována. Zároveň v rozhovoru pro server aktualne.cz prohlásil, že ministerstvo vnitra šíří dezinformace a BIS lže o vzrůstajícím vlivu ruských služeb na území Česka. SPD má podle Davida vývoj a dochází v ní k diskuzi.

Předseda SPD Tomio Okamura před třemi lety prohlásil, že za největší bezpečnostní riziko pro Českou republiku považuje strmý růst romské populace a migraci. Vedle toho šířila poslankyně Levová lež, že se u Letkova rozutekli do lesa uprchlíci. "Tady ty výroky jsem nikdy neslyšel. Existuje celá řada informací. Program strany jsem si prošel, ale tohle je pro mě nové. Musel bych si to celé ověřit," reaguje David na otázku, zda mu výše uvedené výroky poslanců nevadí.

"To s tím táborem v Letech jsem slyšel, ale interpretace byla nakonec jiná. Mně se to stalo v minulosti mnohokrát, něco jsem řekl a bylo to dáno do jiné souvislosti," hájí David Okamuru ohledně jeho výroku o koncentračním táboře v Letech pro Romy. Předseda SPD v roce 2016 prohlásil, že nebyl tábor oplocený a lidé tam měli volný pohyb. Za toto prohlášení bylo na předsedu strany podáno trestní oznámení.

Za SPD se podle svých slov rozhodl kandidovat z toho důvodu, že má tato strana vývoj a dochází v ní k diskuzi. Navíc stav Česka nepovažuje prý za tak příznivý, jak je prezentováno. "Když se hovoří o nízké nezaměstnanosti, tak se zapomíná na spoustu lidí, kteří už dávno žádné zaměstnání nehledají. Většina z nich už rezignovala, pracují načerno nebo mají exekuci," říká David.

Ohledně nelegální migrace zastává David obdobný názor jako Tomio Okamura. "Nezlobte se na mě, ale jestliže je ta migrace nelegální a jestliže mají politici nějaká práva, tak je zcela zásadní se o to zajímat," popisuje své stanovisko a ptá se, zda chceme dopadnout jako v Belgii, Švédsku či v Německu.

NATO připravuje válku

"Přestaňte připravovat válku, začněte prosazovat mír. Je proti zdravému rozumu vytvářet z Ruska nepřítele," stojí na webu Nová republika. Pod prohlášení se podepsal také Ivan David. Zmíněný server je navíc monitorován ministerstvem vnitra jako dezinformační. "Dezinformace šíří ministerstvo vnitra tvrzením, že já šířím dezinformace. Je to jen nějaká nálepka," argumentuje David.

Rusko, které aktem agrese obsadilo Krym, není podle Davida blízko válce, na kterou server Nová republika ve svém tvrzení upozorňuje. "Akt agrese spočíval v čem jako? Pokud vím, tak na Krymu byl vyhlášen plebiscit, většina obyvatel se tam vyjádřila pro. Rusové tam tvoří velkou část obyvatelstva, tradičně, už asi 200 let," říká.

Kandidát do Senátu za SPD současně nevěří, že Rusové sestřelili malajsijské letadlo nad Ukrajinou. "Mezinárodnímu týmu vyšetřovatelů samozřejmě nevěřím. Ty národy jsou do toho týmu vybrány nějakým způsobem. Podívejme se, jaká je jejich politická preference a jaký mají zájem na tom, jaký bude výsledek vyšetřování," vysvětluje David.

Zároveň podle Davida lže také BIS, když upozorňuje na vzrůstající vliv ruských tajných služeb na území Česka. "Co je to za tvrzení? Chtěl bych vědět o konkrétních akcích. Nejsem naivní, abych věřil BIS. Nemají žádné důkazy," uzavírá Ivan David.