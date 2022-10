Ministerstvo zdravotnictví získá zákonem právo k zajišťování léků při epidemiích

Ministerstvo zdravotnictví získá právo zajišťovat po předchozím souhlasu vlády nákup a distribuci léčiv například při epidemiích. Mohlo by stanovovat i ceny těchto léčiv a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Novou kompetenci mu přinese novela o léčivech, kterou ve středu schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Senátoři měli pochybnosti o připravenosti ustanovení, podle něhož lékaři nebudou muset zaznamenávat údaj o očkování do dvou registrů jako nyní, ale jen do jednoho. Očkování proti covidu-19 lékaři zapisují do registru napojeného na Informační systém infekčních nemocí (ISIN), ostatní očkování do registru při eReceptu. Nově budou lékaři zaznamenávat všechna očkování do ISIN, z něhož se záznamy do systému eRecept přenesou. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) tlumočil obavy lékařů, že změna nebude funkční.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se senátorům zaručil za to, že data nadále budou k dispozici v potřebném rozsahu lékařům, pacientům i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Systém eRecept bude podle ministra fungovat do doby, než bude plně nahrazen systémem ISIN. Válek také uvedl, že počátkem příštího roku chce předložit návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Změna zákona umožní ministerstvu pořízení léčivých přípravků, které by mohly na trhu chybět. Ministerstvo by mohlo novou pravomoc využít v případě, že by nebylo možné zajistit dostupnost léčivých přípravků standardně.

Vládní novela původně měla přinést regulaci reklamy na veterinární přípravky, která bude moci být nově určena pouze veterinářům a v některých případech chovatelům zvířat určených k produkci potravin. Cílem je podle zdůvodnění zabránit tomu, aby ovlivňovala laiky, kteří by pak mohli používat tyto léčivé přípravky nesprávně či v nadměrném množství, a ohrozit tím veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí.

Předloha také ukládá povinnost vedení záznamů o lécích i těm podnikatelům, kteří chovají zvířata nikoliv pro potravinářské zpracování. Zavede rovněž sběr dat o veterinárních antibiotikách v jednom systému. K použití přípravků například s látkou s hormonálními účinky nebo látkami potlačujícími činnost štítné žlázy si veterináři podle předlohy budou muset vyžádat souhlas chovatele zvířete.

Státní veterinární ústav vybuduje podle novely systém s informacemi o používání veterinárních léčiv. Údaje v něm bude uchovávat deset let, některá z nich budou dál sloužit ke statistickým účelům. Ústav bude vést seznam webových stránek s nabídkou nelegálních veterinárních přípravků. Poskytovatel připojení k internetu je bude muset zablokovat.