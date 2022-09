Ministerstvo zřejmě získá právo k zajišťování léků například při epidemiích

Ministerstvo zdravotnictví zřejmě získá právo k zajišťování nákupu a distribuce léčivých přípravků například při epidemiích, pokud dostane souhlas vlády. Sněmovna tuto pravomoc v pátek schválila ve vládní novele lékového zákona, která se týká veterinárních přípravků. Ministerstvo by mohlo stanovovat i ceny těchto léčiv a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Předlohu dostanou k posouzení senátoři.

Pozměňovací návrh Martiny Ochodnické (TOP 09) reaguje na zkušenosti při epidemii covidu-19. Změna zákona umožní podle zdůvodnění ministerstva zdravotnictví pořízení léčivých přípravků, které by mohly na trhu chybět. Ministerstvo by mohlo novou pravomoc využít podle zdůvodnění v případě, že by nebylo možné zajistit dostupnost léčivých přípravků standardně.

Sněmovna do novely vložila také úpravu Toma Philippa (KDU-ČSL), podle které už lékaři nebudou muset zaznamenávat údaj o očkování do dvou registrů jako nyní, ale jen do jednoho. Očkování proti covidu-19 lékaři zapisují do registru napojeného na Informační systém infekčních nemocí (ISIN), ostatní očkování do registru při eReceptu. Nově by lékaři zaznamenávali všechna očkování do ISIN, z něhož by se záznamy do systému eRecept přenesly.

Poslanci naopak neschválili další části Philippova pozměňovacího návrhu, které vyvolaly debaty kvůli ochraně osobních údajů. Šlo o možnost Ústavu zdravotnických informací a statistiky využívat údaje ze systému eRecept a o možnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv nahlížet do registru zdravotního stavu.

Vládní léková předloha předpokládá regulaci reklamy na veterinární přípravky, bude smět mířit vesměs jen na veterináře, v některých případech také na chovatele zvířat určených k produkci potravin. Cílem je podle zdůvodnění zabránit tomu, aby ovlivňovala laiky, kteří by pak mohli používat tyto léčivé přípravky nesprávně či v nadměrném množství a ohrozit tím veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí. Předloha také ukládá povinnost vedení záznamů o lécích i těm podnikatelům, kteří chovají zvířata nikoliv pro potravinářské zpracování. Zavede rovněž sběr dat o veterinárních antibiotikách v jednom systému. K použití přípravků například s látkou s hormonálními účinky nebo látkami potlačujícími činnost štítné žlázy si veterináři podle předlohy budou muset vyžádat souhlas chovatele zvířete.

Státní veterinární ústav vybuduje podle novely systém s informacemi o používání veterinárních léčiv. Údaje v něm bude uchovávat deset let, některá z nich budou dál sloužit ke statistickým účelům. Podle schváleného pozměňovacího návrhu Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) bude ústav vést seznam webových stránek s nabídkou nelegálních veterinárních přípravků. Poskytovatel připojení k internetu k nim je bude muset zablokovat.