Ministr dopravy stojí za trasou středočeské dálnice D3 přes Posázaví

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) si stojí za tím, že nová dálnice D3 ve Středočeském kraji by měla vést přes Posázaví. Řekl to na úterním jednání středočeských starostů v Praze. Alternativní řešení v podobě zvýšení kapacity silnice I/3 by podle něj bylo sice levnější, ale vznikly by problémy mimo jiné na dálnici na D1. Z I/3 by se navíc nikdy nedala udělat dálnice, dodal ministr. Podle Havlíčka by D3 měla být hotová do roku 2028.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se počátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty dálnice D3 na jih Čech a prodiskutoval s nimi možné jiné silniční alternativy k připravované dálnici. K žádným závěrům strany nedospěly, další schůzka by se měla uskutečnit v říjnu.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, středočeská část by měla měřit 60 kilometrů. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Projektu navíc vyčítají velkou ekonomickou zátěž. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Premiér loni k výstavbě dálnice řekl, že o ní rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obcím tehdy ale slíbil, že se jejich připomínky budou prioritně řešit. Týkat by se to mělo například vody a hluku.

Setkání středočeských starostů s vedením Středočeského kraje se koná posedmé. Na akci bývá zváno kolem 1140 zástupců obcí, účast jich podle krajského úřadu tentokrát přislíbilo kolem 350. Kvůli pandemii koronaviru musí mít účastníci nasazené roušky.