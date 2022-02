Ministr kultury Baxa měl pozitivní test, bude pracovat z domova

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) měl pozitivní test na covid-19, v následujících dnech bude pracovat z domova. Oznámil to na svém facebookovém profilu, kam přidal fotografii antigenního samotestu s pozitivním výsledkem. Během epidemie se už koronavirem nakazila řada politiků, včetně prezidenta Miloše Zemana i několika členů předchozí vlády. Podle dostupných informací byli buď bez příznaků, nebo měli mírnější průběh nemoci a léčili se doma.

Z nynějšího koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS) byl pozitivní na covid také ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ale ještě jako kandidát na vládní funkci. Právě kvůli izolaci ho Zeman nejmenoval jako ostatní členy vlády 17. prosince, ale až 3. ledna. Do té doby řídil resort jeho stranický šéf a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Z minulé vlády Andreje Babiše (ANO) se covid prokázal u ministra vnitra Jana Hamáčka, zemědělství Miroslava Tomana či zahraničí Tomáše Petříčka (všichni ČSSD), pozitivní test na koronavirus měli i ministři zdravotnictví Adam Vojtěch, obrany Lubomír Metnar a pro místní rozvoj Klára Dostálová (všichni za ANO). Covid měl i Baxův předchůdce v čele ministerstva kultury, sociální demokrat Lubomír Zaorálek.

U Zemana se koronavirus prokázal loni koncem listopadu vzápětí poté, co se skoro po dvou měsících přesunul z Ústřední vojenské nemocnice do domácího ošetřování na zámku v Lánech. Prezident, který byl po třetí dávce očkování, se vrátil do nemocnice, kde dostal protilátky. Příznaky neměl, proto ho lékaři propustili do Lán, kde následující dva týdny v izolaci přijímal uchazeče o místo ve Fialově vládě v prostoru odděleném plexisklem.

Pokud je člověk bez příznaků, trvá nyní izolace nakažených i karanténa jejich blízkých kontaktů pět dnů.