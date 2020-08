Ministr Petříček představí konkrétní program pomoci Bělorusům

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělním jednání vlády představí program konkrétní pomoci běloruským občanům postiženým represemi, k nimž se tamní bezpečnostní složky uchýlily po prezidentských volbách z 9. srpna. Podpora by měla formu peněz na právní zastupování nebo fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem, uvedl ministr na twitteru.

Petříček jednal dve čtvrtek ráno o možné formě české pomoci se zástupci běloruské sekce Rádia Svobodná Evropa. "Odpověď byla jednoznačná: fyzická i psychologická rehabilitace vězněných a bitých, včetně novinářů a jejich rodin. A pak také peníze na právníky pro ty, kteří se nebáli, a poukázali na falšování voleb, a nyní si musí hledat novou práci, protože je za to vyhodili. S tím Česko pomoci může, program představím v pondělí na vládě," napsal ministr.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že by Česko mohlo na pomoc zraněným v Bělorusku využít program Medevac, který slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic. "Máme zkušenosti, jak přijmout do českých nemocnic zahraniční pacienty a zajistit jim kvalitní péči," napsal Hamáček na twitteru.

"Vyrazil jsem ráno do Rádia Svobodná Evropa @RFERL, protože jsem chtěl znát názor běloruské části redakce na nejlepší možnou praktickou pomoc demokraticky smýšlejícím Bělorusům. Odpověď byla jednoznačná: fyzická i psychologická rehabilitace vězněných a bitých..." pic.twitter.com/s0xg5LBpUT

Šéf české diplomacie měl ve čtvrtek dopoledne v programu také jednání se zástupci běloruské komunity žijící v Česku. Debata s nimi ale zatím ještě neskončila.

Lídři EU potvrdili sankce proti Bělorusku

Nepokoje v Bělorusku vypukly po prezidentských volbách. Úřady vyhlásily výrazné vítězství Alexandra Lukašenka, který v čele země stojí od roku 1994. Značná část obyvatel ale považuje výsledky za zfalšované a začala proti nim demonstrovat. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod i přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům v minulých dnech. Zadrženo bylo na 7000 lidí a z toho kolem 4000 stále zůstává ve vězení. Propuštění mluví o násilí a psychickém mučení ve věznicích. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

Lídři Evropské unie se ve středu na mimořádném summitu shodli, že prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Summit také potvrdil sankce vůči představitelům Lukašenkova režimu, na kterých se minulý týden dohodli ministři zahraničí zemí sedmadvacítky.