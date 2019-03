Ministr Petříček zamíří do USA, bude jednat i o Rusku

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) zamíří příští týden na třídenní cestu do Spojených států. V úvodu absolvuje setkání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance ve Washingtonu, před odletem z USA zamíří Petříček do Kansasu, kde bude jednat o podpoře investic českých firem a setká se s místní krajanskou komunitou. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí.

Petříček zahájí cestu v americkém hlavním městě, kde se bude jednání ministrů soustředit na Rusko, boj proti terorismu, transatlantickou vazbu a obranné výdaje. Hovořit by se mělo například o smlouvě o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), bezpečnosti v Černém moři a alianční podpoře Ukrajiny a Gruzie. Mezi plánovaná témata patří i situace na Blízkém východě včetně aktuálního vývoje mírového procesu v Afghánistánu.

Českého ministra čeká i vystoupení na ministerském fóru washingtonského Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA). Jednat bude se zástupci Kongresu a zúčastní se slavnostní recepce při příležitosti 70. výročí založení NATO. Petříček vystoupí i na připomínkové akci ke 20. výročí vstupu Česka, Maďarska a Polska do NATO, která se uskuteční na polském velvyslanectví ve Washingtonu.

Cestu do USA uzavře Petříček v Kansasu. "V rámci návštěvy vystoupí v Trumanově knihovně, kde byly předány české, polské a maďarské ratifikační listiny NATO do rukou tehdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové," informoval Černínský palác.