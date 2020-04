Ministr Plaga o školních skupinách, letních táborech a přijímačkách

Školní skupiny, v nichž by se od 25. května mohli učit žáci prvního stupně základních škol, nebudou fungovat jen dopoledne. Plynule se překlopí v něco obdobného, jako je školní družina, řekl na středeční tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (ANO). I tak ale nebudou slučovány děti z různých skupin. Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné.

Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. "Pro první i druhý stupeň zůstává nosná vzdálená výuka," řekl Plaga. Školní skupiny mají rodinám ulehčit situaci. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar uvedl, že pokud například v nějaký den na nepovinnou školní aktivitu do skupiny přijde polovina dětí, nebude se spojovat s žádnou jinou skupinou, i kdyby v ní také v daný den více žáků chybělo.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Stát jej vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, a to i zpětně. Úprava dočasně nahradila standardní dobu dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zřejmě brzy navrhne zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu.

Rodiče před umístěním dítěte do školní skupiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Pro obnovení chodu školních jídelen bude hlavní hygienické hledisko, pokud je nebude možné přizpůsobit parametrům požadovaným epidemiology, bude lepší najít náhradní řešení, doplnil ministr.

Ohodnocení jinak než dosud

Učitelé by podle ministra měli ještě více než dosud pracovat se zpětnou vazbou od rodičů a komunikovat s rodinami nejen zadáváním úkolů. Zjišťovat mají, jak si děti s jednotlivými úkoly poradili. "Aby za běhu byli schopni upravovat vzdělávání vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých rodinách a školách," řekl Plaga.

"Nejde primárně o známky. Chceme umožnit ředitelům škol větší flexibilitu v hodnocení. Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou. Nedává smysl, aby klasifikace, jak ji známe, ve všech případech byla podle známek, jaké žák nebo student dostal po dobu distanční výuky," dodal ministr. Hodnocení by tak podle něj mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl.

"Není nutné zvládnout distanční formou vše, co školy mají ve školních vzdělávacích programech, ani to není reálné. Znovu opakuji, je vhodné soustředit se na profilové předměty, respektive na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, a pak na procvičování a opakování učiva," doplnil Plaga.

Letní tábory v srpnu

Dětské letní tábory by se mohly uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin. "Pokud situace bude příznivá, tak bychom rádi nějaké vyrovnávací kurzy nebo letní kempy v našem systému viděli, ale až v průběhu srpna," uvedl Plaga.

Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. "My bychom rádi tohle upřednostnili, na druhou stranu je tu riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností z různých koutů země s různými riziky," uvedl Maďar. Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to podle něho, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost.

Maďar také zdůraznil, že experti nemohou dát jistotu, že se tábory skutečně v srpnu otevřou. Záviset to bude na vývoji počtu zasažených koronavirem nového typu.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy byly podle Plagy epidemiology vyhodnoceny jako velmi riziková záležitost. "Já bych mohl vystřelit jakýkoli termín v červnu, ale bylo by to ode mě neférové. V tuto chvíli musíme počkat na jednotlivé vlny. Já v dostatečném předstihu tak, aby se školy stihly na přijímačku nachystat a studenti věděli, kdy jednotná přijímačka bude, to oznámím," řekl ministr.

Děti chystající se na jednotnou přijímací zkoušku mohou podle Plagy k přípravě využít testy Cermatu z předchozích let, které jsou jim včetně řešení k dispozici. Ministerstvo chce zároveň formou videí připravit výklad daných řešení.

Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Schéma vlády předpokládá, že by zkoušky byly někdy v červnu. Například podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové jsou rodiče, děti i školy při čekání na pevný termín v nejistotě. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95 000 dětí.