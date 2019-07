Ministr Staněk: Umělci protestují proti vládě, ale peníze od ní jim nevadí

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Řeč nebyla pouze o politické mele, která se točí kolem postu ministra kultury, ale i filmovém festivalu v Karlových Varech a situaci v české kultuře.

První téma se týkalo právě probíhajícího filmového festivalu v Karlových Varech. Sám Antonín Staněk uvedl, že i předtím, než se stal ministrem kultury, tak na festival rád jezdil. "Ačkoliv mi říkají nekulturní ministr, tak jsem na festival ve Varech jezdil, protože mám filmy rád. Vnímal jsem tu skvělou atmosféru, co tam panovala. Jezdí tam spousta mladých lidí a baťůžkářů, kteří ten festival opravdu prožívají," řekl ministr. Dále dodal, že oproti festivalu v Cannes, je ve Varech skvělé, že běžní lidé mohou sedět v jednom sálu s velkými filmovými hvězdami.

Soukup však upozornil na letošní chování lidí a atmosféru, která na zahájení festivalu panovala, zmínil například vypískání ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) či kritiku jednoho ze sponzorů (Česká zbrojovka). Ministra kultury se tedy zeptal, zda mají herci určovat, kdo může jet na festival a kdo ne. Tématem bylo zejména, zda mají být na festivalu přítomni politici. "Neskonale mě mrzelo, že se paní ministryně financí stala obětí takto nevkusného způsobu přijetí. Zrovna paní Schillerová nemá problém s finanční podporou festivalu," odvětil Staněk. Podle ministra jsou umělci emotivní, na druhé straně poukázal na fakt, že jim nevadí přijímání peněz na festival od vlády.

Moderátor Soukup se na chvilku odtrhl od samotného festivalu a zabrousil do současné kinematografie. Dříve měli Češi řadu hvězd jako například František Vláčil či Miloš Forman. Jak si, ale stojíme nyní? Ministr však se Soukupem zcela nesouhlasil, podle něj najdeme i mezi současnými umělci osobnosti, které mají světu co dát. Upozornil, že stále uvádíme řadu českých filmů v zahraničí, kde jsou úspěšné.

Dále padla řeč na kritiku, které Staněk po dobu svého ministrování čelí. Řada lidí ho označuje za nekulturního či nekompetentního. Co si o této kritice Staněk myslí? "Nechci si tady vyřizovat účty. Mohu říct, že po čtyřech letech působení v Olomouci po mně nezůstala kulturní spoušť. Odmítl jsem být ministrem nulové aktivity, a první na co jsem si posvítil, byl systém dotačních titulů."

Stav české kultury

Moderátor diskuzního pořadu stočil téma ke stavu české kultury. Mnozí tvrdí, že je kultura v žalostném stavu. Soukup se Staňkem se však shodli na tom, že tomu tak není. Podle moderátora je problémem fakt, jak kulturu vnímají politici. V tomto resortu se netočí velké peníze, a tak není o post ministra kultury příliš velký boj. Léta býval tento post obsazován druhořadými politiky, kterým byla kultura jedno. Najednou ale do funkce zasedl někdo, komu kultura není jedno a chce věci měnit.

Staněk vysvětlil situace v kultuře takto: "Takovým lakmusovým papírkem kultury jsou dvě věci. Na jedné straně je to vztah a přístup nás politiků a veřejnosti k památkám, tomu co nám zachovali naši předkové. A na druhé straně je živá kultura. Je to něco, co je nespoutané, proměňující a něco, co má na rozdíl od památek větší šanci získat větší finanční podporu z mnoha zdrojů. Památky jsou v tomto ohledu na tom hůř."

Moderátor pořadu se pozastavil na podfinancování kultury. Ministr kultury uvedl, že chtěl dosáhnout toho, aby nárok na odpovídající finanční hodnocení měli zejména lidé, kteří žijí ze mzdy a nemají autorské honoráře či smlouvy.

Řeč byla i o "osudném" odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Staněk však názor na tento svůj krok nezměnil. "Ředitele příspěvkové organizace bych odvolal znova, pokud bych zjistil, že porušuje zákon. Zákon platí pro každého."

Situace kolem demise

Posledním tématem debaty byla situace kolem ministrovy demise. "Byl jsem jmenován sociální demokracií, která měla nějakou představu, kterou jsem dělal. Má práce se poté setkala s první kritikou. Jedním z kolegů jsem byl označen za neviditelného ministra. Ze svého pohledu jsem dělal, to nejlepší co jsem mohl."

Podle ministra přišla chvíle, kdy sociální demokracie usoudila, že už pro ně není přínosem a mohl by ohrozit volby do evropského parlamentu. Předseda strany mu nabídl ke zvážení demisi, kterou nakonec podal. Situace kolem resortu však není konce. Prezident Miloš Zeman se zatím k rezignaci Staňka staví negativně. Soukup se zeptal, zda tuší, jak celá věc dopadne. "Netuším. Pan prezident se chce se mnou a s panem Hamáčkem setkat 12. července. Dokud se tato záležitost nevyřeší, tak nemohu z funkce odejít. Mám za resort zodpovědnost."