Ministr Válek zahájil v Ostravě kampaň na podporu očkování proti covidu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pondělí u Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) zahájil podzimní část kampaně, která má podpořit zájem lidí o vakcinaci proti covidu-19. Válek se při té příležitosti nechal naočkovat druhou posilující dávkou. Ministr zdůraznil, že očkování je dobrovolnou záležitostí a nehrozí, že by bylo někomu nařizováno.

"V žádném případě nenastane situace, že bych očkování jakkoliv nařizoval, že bych očkováním cokoliv podmiňoval, je to věc dobrovolná a každý rozumný člověk se nechá očkovat," uvedl Válek. Apeloval především na očkování lidí z rizikových skupin. "Je to nejlepší způsob, jak se chránit proti závažnému průběhu onemocnění u těchto skupin pacientů, jak se chránit proti zbytečnému úmrtí. Je to ověřená metoda," řekl Válek. Dodal, že v Česku jsou aktuálně k dispozici všechny typy léků, které lze využít k léčbě pacientů s covidem. Stejně tak jsou dostupné i všechny typy očkovacích látek a pacient si může vybrat.

V celé zemi bylo dosud vykázáno 18,152 853 očkování. Moravskoslezský kraj patří k regionům s nižší proočkovaností, a to i přesto, že se kraj i další instituce v minulosti snažily očkování podpořit kampaněmi i výjezdy mobilních očkovacích týmů. V kraji, kde žije téměř 1,2 milionu obyvatel, bylo dosud podáno 1,830 486 očkovacích dávek. Například v Jihomoravském kraji s podobným počtem obyvatel to bylo více než 2,03 milionu dávek.

Válek a ředitel fakultní nemocnice Jiří Havrlant se shodli v tom, že jednou z příčin je skutečnost, že v regionu je horší dostupnost praktických lékařů. "Je to jeden z důsledků, proč jsou tady oblasti, které jsou téměř bílé z pohledu očkování. Nedůvěra některých občanů je tady samozřejmě veliká a já doufám, že se alespoň částečně podaří ta nedůvěra rozptýlit," podotkl Válek. Podle Havrlanta je problém v tom, že jde o rozsáhlý region a jsou v něm i vyloučené lokality. "Jsou tady ale aglomerace, velká města, kde ta proočkovanost naopak byla vyšší," řekl Havrlant.

V Moravskoslezském kraji bylo od počátku pandemie podle statistiky ministerstva zdravotnictví potvrzeno 445 772 případů nákazy koronavirem. V souvislosti s nákazou covidem-19 zemřelo v regionu 5310 lidí. Za posledních sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 143 pozitivních. Minulý týden bylo v regionu potvrzeno 1708 případů nákazy covidem, což je více než ve srovnatelném období loňského roku. Hospitalizovaných je ale méně než loni.

FNO, která patří z hlediska covidových pacientů k nejvytíženějším zdravotnickým zařízením v regionu, od pondělka zpřísnila protiepidemická opatření. Nemocnice rozšířila okruh klinik a oddělení, kde je povinné nošení respirátorů. Přibyly zejména všechny jednotky intenzivní péče a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Povinná ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2 pro ambulantní pacienty, návštěvy a zaměstnance je tak nyní povinná na Klinice hematoonkologie, Klinice onkologické, Klinice infekčního lékařství, v Léčebně pro dlouhodobě nemocné Klokočov, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a na všech jednotkách intenzivní péče.