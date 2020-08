Ministr vnitra ocenil speciální tým zasahující v Libanonu

Členům takzvaného USAR týmu, kteří v Bejrútu pomáhali s hledáním lidí v troskách po výbuchu v přístavu ze 4. srpna, v úterý udělil medaile ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ocenil jejich statečnost při mezinárodní misi i to, jak rychle byli k nasazení připraveni. Exploze v libanonské metropoli připravila o život na 200 lidí, kolem 6000 lidí bylo zraněno. O domov po výbuchu přišlo asi 300 tisíc lidí.

Čtyři desítky českých specialistů byly vyslány na vyprošťování zavalených lidí ve středu 5. srpna. Ve skupině byli kromě hasičů kynologové se psy, statik či lékař. Do pátrání po lidech byli nasazeni se zpožděním ve čtvrtek, a to kvůli průtahům ze strany libanonské armády. Zpátky do Česka přiletěli 11. srpna.

"Všem jsem poděkoval za vynikající reprezentaci České republiky, za jejich práci. Jsem velmi rád, že se všichni vrátili v pořádku domů, protože podmínky tam byly opravdu nepředstavitelné," řekl Hamáček poté, co členům týmu a dalším lidem, kteří se na misi a její přípravě podíleli, udělil medaili ministra vnitra.

"Česká republika byla jedna z prvních zemí světa, která zareagovala a poslala tam takto špičkově vybavený tým. Ukazuje to, jak máme dobře připravené a vycvičené hasiče. Já jsem na ně pyšný," dodal ministr.

Pomoc po zemětřesení či výbuchu

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je určen k vyhledávání a záchraně osob zavalených v troskách budov například po zemětřesení či výbuchu. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme.

USAR tým v předchozích letech pomáhal po živelních pohromách v řadě zemí, například v Íránu a Alžíru (2003), Moldavsku, Namibii a Tádžikistánu (2009), Japonsku (2011), Jordánsku (2012), Nigérii a na Filipínách (2013), Srbsku (2014), Nepálu (2015), Thajsku (2018), Gruzii (2019), Bosně a Hercegovině nebo v Řecku (2020).

Odhaduje se, že příčinou neštěstí v Bejrútu byl požár, jenž zapálil výbušný dusičnan amonný, který byl v přístavu nedbale uskladněn od roku 2013.