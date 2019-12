Ministr Vojtěch: Prohlídky při vstupu do nemocnic nejsou reálné

Není zřejmě možné zabránit tomu, aby někdo vnesl do nemocnice zbraň, prohlídky při vstupu do zdravotnických zařízení nejsou reálné. Důležité je proškolit personál na podobné situace. Novinářům to v Ostravě řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V čekárně na poliklinice ostravské Fakultní nemocnice dvaačtyřicetiletý muž z Opavska zastřelil šest lidí a tři zranil, jedna žena je ve velmi kritickém stavu. Policie střelce vypátrala, před jejím zásahem se ale sám zastřelil.

"Nedokážu si představit, a teď jsme to i diskutovali s policií, že by tady byly umístěny nějaké rámy a rentgeny a každý by byl prohlížen, jeho osobní věci, při vstupu," řekl ministr, který večer dorazil do nemocnice. V nemocnicích a poliklinikách je podle něj obrovský provoz, a navíc je těchto zařízení hodně.

"Nedokážu si představit, že bychom mohli zamezit tomu, že někdo zkrátka vnese zbraň do toho areálu, protože nemocnice ještě navíc má celou řadu vchodů. Reálně myslím si, že musíme udělat maximum pro to, abychom připravili nemocnice na takové situace, aby byl proškolený personál," řekl Vojtěch.

Pacienti jsou podle něj registrováni i objednáváni na vyšetření, do zdravotnických zařízení však nechodí jenom pacienti. "Chodí tam veřejnost, jejich příbuzní, to znamená, museli bychom registrovat každého jednotlivého člověka, což v takovém provozu z mého pohledu není reálné," řekl ministr.

Věří, že úterní obrovská tragédie je spíš ojedinělá. "Musí vést k nějakému proškolení personálu a podobně, ale nikoli k omezení vstupu do těchto zařízení," řekl Vojtěch.

Připomněl, že vláda loni schválila program ochrany takzvaných měkkých cílů, jako jsou například nemocnice, na který bylo vyčleněno 96 milionů korun. Fakultní nemocnice v Ostravě z programu čerpala 1,2 milionu korun. "Peníze jsou využívány na vytvoření krizových plánů, proškolení personálu jak v takových případech postupovat," řekl ministr.

Ministr obrany Lubomír Metnar, který dnes odletěl na pracovní cestu do USA, řekl, že policejní zásahový tým do Ostravy přepravily armádní vrtulníky Mi-171. "Dnes jsme si ověřili, že ta spolupráce funguje," poznamenal. Armáda je podle něj podle dohody s policií připravena kdykoli do 30 minut přepravu zásahového komanda zajistit.