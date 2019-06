Ministr Vojtěch v Duelu Jaromíra Soukupa: Případ z Pardubic? Chyba systému

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V pořadu se probíral nejen aktuální případ malého Adama, který skončil po operaci mandlí s vážným poškozením mozku. Došlo také na dlouhé čekací doby u lékaře nebo na roli praktického lékaře v celém systému zdravotnictví.

V úvodu pořadu Soukup zmínil případ malého Adama z Pardubic, který v posledních dnech hýbe Českem. Chlapec skončil po operaci mandlí s fatálním poškozením mozku a je zcela odkázán na pomoc svých rodičů. Moderátor však zároveň upozornil, že operace mandlí rozhodně není banální výkon, jak bývá často uváděno. "Rozhodně to není jednoduchý výkon. K takovému krvácení dochází až ve 40 procentech případů. Tady v tom případě však selhal systém. Adámek měl zůstat na lůžkovém oddělení, kde mu měl pomoct lékař. On se ale záhadně dostal na ambulanci," vysvětlil ministr zdravotnictví Vojtěch. "První chyba byla, že se dostal na ambulanci, kde bylo zamčeno a potom už se kupily chyby ze strany zdravotníků, kteří nebyli proškolení," dodal a upozornil na fakt, že do krajské nemocnice v Pardubicích, kde se celý případ odehrál, volal lékař záchrannou službu, k čemuž by rozhodně nemělo docházet. "Odpovědnost by měla nést lékařka, která prošla okolo a Adamovi nepomohla. Za nejhorší považuji, že se celý případ táhne dva roky," sdělil Vojtěch. "Určitě by měla být udělána nějaká opatření. Já jsem už rozhodně vydal nějaké podněty."

Dalším tématem se stala digitalizace a elektronizace zdravotnictví. Moderátora zajímalo, z jakého důvodu si doktoři stěžují na administrativu a neustálé papírování. "Stěžují si na administrativu všeobecně. Je to obava z něčeho nového. Podívejte se na e-recept, v tomto případě byli také na začátku všichni skeptičtí. Dnes po roce si na to všichni zvykli a funguje to," argumentoval Vojtěch. Upozornil však, že pořízení softwaru ve zdravotnictví nefinancuje stát, je to nařízené v rámci evropské legislativy, protože farmaceutické firmy poukazovaly na skutečnost, že se na trhu objevují padělky léků. "Farmaceutické firmy na to začaly poukazovat, proto software financují," dodal.

V pořadu nemohla chybět debata ohledně dostupnosti léků a jejich cenách. Soukupa proto zajímalo, z jakého důvodu dochází k situaci, že nemají například chronicky nemocní lidé svůj lék, protože chybí na trhu. "Jednak se občas stává, že je výpadek ve výrobě. Farmaceutické firmy je vyrábějí například v Indii a vyvážejí je do celé Evropy. Stačí jedna událost a dojde k výpadku. Léky se také často vyvážejí, protože jsou u nás například levnější. Distributoři je potom prodají v zahraničí a jsou to lehce vydělané peníze. Potom tady chybí," vysvětlil Vojtěch aspekty problému. V souvislosti s cenami léků Vojtěch upozornil na předražené doplňky stravy. "Lidé si často kupují doplňky stravy, za které zaplatí mnoho peněz. Vždy nejsou skutečně účinné, proto by se měli pacienti poradit s lékárníkem nebo lékařem. Mnohdy jde pouze o marketingový tah," varoval ministr.

Moderátora v souvislosti s tím zajímalo, zda se můžeme do budoucna těšit na doručování léků na předpis na adresu pacienta, což by mohlo seniorům výrazně usnadnit život. "Bude o tom teď rozhodovat Sněmovna, ale názory jsou spíše negativní. Odpůrci argumentují, že uživatel potřebuje o léku poučit od proškoleného odborníka. Myslím si, že to není úplně pravda a jednou k tomu dojde. Nyní k tomu však není příliš politická vůle," odpověděl Vojtěch.

Palčivým tématem je dlouhé čekání na operace. Soukup upozornil, že se na některé operace v Česku čeká i dva roky, například na výměnu kloubu. Zároveň se svého hosta zeptal, jak jsme na tom v porovnání s jinými zeměmi. "Nemyslím si, že je to vždy dva roky. Je to v řádu třeba půl roku až roku. Ve Velké Británii se čeká na výměnu kloubu asi 18 měsíců," poskytl ministr možnost srovnání. "Poprvé v historii kontrolujeme pojišťovny, které mají povinnost poskytnout svým pojištěncům síť zdravotnické péče. Chceme, aby se mapovala data poskytovatelů zdravotní péče a mohl nabídnout pacientovi poskytovatel, který má aktuálně volnou kapacitu," sdělil Vojtěch.

V závěru pořadu nemohl moderátor opomenout dlouhé čekání v ordinacích u lékařů. Vojtěcha se proto zeptal, jaké kroky v této věci ministerstvo podniká. "Chceme změnit, kam ten pacient poprvé směřuje. Děláme teď reformu primární péče, protože praktický lékař je ten, u kterého je pacient registrován a měl by vyhodnotit závažnost problému. Stává se ale často, že není v ordinaci nebo nemůže provést určité vyšetření. Do nemocnice by měl pacient chodit s vážným problémem," vysvětlil Vojtěch a dodal, že je praktický lékař důležitý element ve zdravotnictví a může mu ušetřit mnoho financí.