Ministrem pro vědu bude Tuleja, rozhodla TOP 09, vládu doplní v pondělí

Novým ministrem pro vědu, výzkum a inovace se má stát ekonom a prorektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Na jeho nominaci se dnes shodlo vedení TOP 09. Tuleja nahradí v koaliční vládě Helenu Langšádlovou, která končí kvůli nespokojenosti mateřské strany s tím, jak prezentovala výsledky své práce na veřejnosti.

Prezident ho bude jmenovat v pondělí 6. května, řekl po dnešní schůzce s ním místopředseda vlády a navrhující strany TOP 09 Vlastimil Válek a ČTK to potvrdil i Pavlův mluvčí Vojtěch Šeliga.

Setkání před jmenováním podle něj není nutné, neboť se oba osobně znají. Budoucí ministr se chce věnovat například mladým vědcům či spolupráci Národního akreditačního úřadu s vládou a také přiblížit svou agendu veřejnosti.

Lídři vládní strany jednali o nástupci Langšádlové od rána ve Sněmovně - nejprve zasedalo předsednictvo, poté výkonný výbor TOP 09. Odpoledne strana oficiálně potvrdila, že jejím kandidátem na ministra pro vědu je Tuleja.

Langšádlová oznámila rezignaci v pátek. Nejdříve se mluvilo o tom, že ji vystřídá místopředseda strany a poslanec z Hradce Králové Matěj Ondřej Havel, nakonec ale TOP 09 vybrala Tuleju. Podle stranických lídrů se zaměří na popularizaci výsledků vědy a jejích aplikací v praxi. "Jmenuji se Pavel Tuleja a zasadím se o to, aby každému z nás byla věda blíž," ozval se s videem z nového účtu na síti X zhruba hodinu po tiskové konferenci a na síti Facebook. Fotografie zveřejnil i na síti Instagram.

Premiér Petr Fiala (ODS) předpokládá, že Tuleja bude posilou koaliční vlády. Zná ho z akademické sféry, kde Fiala před vstupem do vrcholné politiky působil. Funkci ministra pro vědu pokládá za důležitou, ač ji někteří opoziční politici zpochybňují. "Pokud chceme být do budoucna úspěšní jako ČR, musíme být úspěšní ve vědě, výzkumu, inovacích a vzdělávání. Český systém podpory výzkumu a vědy je hodně komplikovaný a decentralizovaný, což má výhody i rizika," uvedl Fiala. Tuleja by podle něj měl mimo jiné dokončit zákon o podpoře výzkumu. V nejbližší době se chce s Tulejou setkat.

Členy vlády jmenuje na návrh předsedy vlády prezident republiky. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že podle domluvy s prezidentem Pavlem by měl být Tuleja jmenován v pondělí. Kandidát na ministra má podle ní bohaté zkušenosti z akademické sféry a manažerské zkušenosti. Zdůraznila i jeho ekonomickou erudici. Úkolem pro Tuleju je dotáhnout projekty Langšádlové a srozumitelně je prezentovat.

Tuleja na tiskové konferenci uvedl, že vizí ministra by mělo být udělat z Česka lídra EU ve vědě a inovacích. Vzhledem k mandátu vlády, který skončí zhruba za rok a půl, chce také přiblížit agendu veřejnosti. Plánuje vytvořit si kolem sebe tým spolupracovníků, sám bude výsledky prezentovat. Už v pondělí se setkal s odcházející Langšádlovou a domluvili se na spolupráci.

Výsledky vládní výměny, která je osmou změnou v kabinetu pětikoalice od jeho vzniku na konci roku 2021, podle Adamové ukážou až volby. V nich by nyní podle průzkumů neměla strana jistý vstup do Sněmovny.

Třiapadesátiletý Tuleja byl od roku 2015 do loňského února rektorem Slezské univerzity. Předtím působil dva roky jako děkan obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Nyní je také vedoucím Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě. Profesně se zaměřuje na makroekonomické analýzy, národní účetnictví a komparativní ekonomii. Je také předsedou dozorčí rady těžební společnost OKD a předsedou správní rady zapsaného ústavu UnikaCentrum. Je členem TOP 09, od roku 2020 zasedá v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a je také členem zastupitelstva v Havířově.