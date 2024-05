Ministrem pro vědu by mohl být Ženíšek, TOP 09 o nominaci rozhodne ve čtvrtek

Ministrem pro vědu, výzkum a inovace by se mohl stát šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek. Na místo uvolněné po demisi Heleny Langšádlové ho dnes navrhlo předsednictvo TOP 09. Výkonný výbor strany o nominaci rozhodne ve čtvrtek.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je Ženíšek zkušený politik, setkat by se mohli v pátek dopoledne. Jmenován by případně mohl být příští týden, řekl Fiala. Někteří představitelé vědecké a akademické komunity považují Ženíška za kandidáta s dobrými předpoklady pro funkci ministra pro vědu, část z nich výběr zatím odmítla komentovat.

Langšádlová na pozici ministryně skončila kvůli nespokojenosti TOP 09 s prezentací výsledků v resortu, ačkoli zástupci akademické i vědecké obce její práci oceňovali. V pondělí ji měl ve funkci nahradit ekonom Pavel Tuleja (TOP 09). V pátek se ale kandidatury vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes novinářům řekla, že Ženíška navrhla drtivá většina členů předsednictva. Je podle ní velmi zkušeným politikem, ale také člověkem se zkušeností z exekutivní sféry, neboť byl náměstkem dvou ministrů. Od roku 2008 byl čtyři roky náměstkem pro oblast mezinárodní sekce a vězeňství na ministerstvu spravedlnosti, od ledna 2012 do července 2013 prvním náměstkem ministra zdravotnictví.

Klíčovou prioritou nového ministra pro vědu bude zvýšení rozpočtu na vědu a výzkum na příští rok o několik miliard korun, řekla šéfka TOP 09. Letos mají výdaje činit zhruba 40 miliard korun. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhuje pro příští rok rozpočet na vědu 45,2 miliardy korun. Ženíšek řekl České televizi (ČT), že za své priority by považoval právě rozpočet a také chystaný zákon, který by měl reformovat transfer technologií.

Pekarová Adamová chce co nejdříve o kandidátovi informovat premiéra Fialu a prezidenta Petra Pavla. "Je to zkušený politik, který má zkušenosti z různých politických rovin, nejen z Parlamentu," řekl o Ženíškovi Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády. "Má zkušenosti i s fungováním státní správy, to si myslím, že je určitě výhoda. Je to také člověk, který se výrazně orientuje dlouhodobě třeba v oblasti zahraniční politiky, což je také určitě pozitivní věc," dodal ministerský předseda.

Vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda koaliční KDU-ČSL Marian Jurečka doplnil, že nominace je plně v kompetenci koaličního partnera. Ženíška považuje za kandidáta, který je schopen být dobrým ministrem pro vědu. "Myslím, že předpoklady má, aby byl schopen zvládnout roli manažerskou i politickou," doplnil.

Dobré předpoklady pro vedení resortu má Ženíšek také podle některých představitelů vědecké a akademické komunity, které dnes ČTK oslovila. "Je dobře, že se TOP 09 a vedení strany dokázaly rychle domluvit na panu poslanci Ženíškovi pro uvolněnou pozici ministra pro vědu, výzkum a inovace. Jedná se o velmi zkušeného politika se zkušeností i z akademického světa společenských věd, a proto věřím, že dokáže plynule navázat na úspěšně rozdělané dílo paní ministryně Langšádlové," řekl předseda Učené společnosti ČR a ředitel biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

Rychlý výběr náhrady za Tuleju ocenil i prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus. Poukázal na to, že prioritou je teď obhájit zvýšení rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2025. "Doufám, že výzkum a vývoj nebude nadále 'popelkou' v prioritách vlády. Marek Ženíšek je zkušeným politikem, aby toto navýšení rozpočtu vyjednal," uvedl.

Také podle předsedy Rady vysokých škol Tomáše Kašparovského má Ženíšek pro práci ministra dobré předpoklady, zmínil jeho politické zkušenosti i zkušenosti s akademickou sférou. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a Akademie věd ČR uvedly, že možné kandidáty jim nepřísluší komentovat.

Ženíšek byl v letech 2005 až 2009 členem KDU-ČSL. V TOP 09 je od roku 2009, kdy se také stal místopředsedou strany. Řadovým místopředsedou byl do roku 2015, kdy byl na dva roky zvolen prvním místopředsedou strany. V letech 2017 až 2019 byl opět místopředsedou.