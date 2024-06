Ministryně obrany Černochová bude usilovat o co nejvyšší rozpočet pro obranu

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) bude při letním vyjednávání o státním rozpočtu usilovat o co nejvyšší rozpočet pro obranu. Konkrétní částku v rozhovoru s ČTK sdělit nechtěla. Česko má od letoška v zákoně stanovenou povinnost dávat aspoň dvě procenta svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, Černochová v té souvislosti připomněla, že jde o minimum, nikoliv strop.

Vláda musí podle rozpočtových pravidel předložit návrh rozpočtu Sněmovně do konce září. Léto tak tradičně vyplňují jednání o návrhu v rámci kabinetu. Černochová chce usilovat o co nejvyšší částku, byť chápe, že v aktuálním nelehkém období budou mít stejný cíl i další ministerstva. "Procesy, které jsme nastartovali, nemůžeme přerušit, musíme v nich pokračovat," řekla. Konkrétní částky uvádět ani komentovat nechtěla, považovala by to za nefér vůči kolegům ve vládě a ministru financí.

Rozpočet ministerstva obrany na rok letošní rok činí 151,2 miliardy korun, což znamená nárůst zhruba o 40 miliard proti loňskému schválenému rozpočtu. Dalších 8,6 miliardy tvoří obranné výdaje ostatních kapitol rozpočtu. Podle makroekonomické predikce ministerstva financí z letošního dubna by nominální HDP v příštím roce měl být osm bilionů korun. Dvě procenta HDP, která podle zákona musí Česko dávat na obranu, tak odpovídají 160,6 miliardy korun.

"Kdybych vám měla říct, kolik bychom potřebovali, řeknu částku mnohem vyšší, protože těch projektů, které ležely dlouho v šuplíku, je požehnaně," připustila. Vnitřní dluh ve výdajích na armádu podle ní činí přes 200 miliard korun. Při vyjednávání o rozpočtu chce ostatním ministrům ukázat, že obrana umí peníze využívat efektivně, i když čelí zdražování vojenského materiálu.

Česká armáda v poslední době učinila rozhodnutí o svých vůbec nejdražších akvizicích. Rekordní částku, kterou loni v květnu představovalo zakoupení 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun, překonal nákup 24 letounů páté generace F-35 za 150 miliard korun. Česko navíc stojí před rozhodnutím o nákupu tanků, připomněla Černochová. ČTK řekla, že vláda bude v následujících týdnech schvalovat dohodu o přistoupení ke společnému pořízení tanků Leopard 2A8. Česko chce koupit 77 tanků, cena bude podobná jako u bojových vozidel pěchoty.