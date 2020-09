Ministryně Schillerová nepodporuje úpravy ošetřovného

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje úpravy ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Vláda nezavírá školy jako na jaře, uvedla na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let.

V současnosti se ošetřovné vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Pokud se někdo dostane do karantény kvůli covidu, musí v ní být alespoň deset dní. Kvůli epidemii se na jaře platila dávka na děti do 13 let, a to až do konce června. Od dubna částka činila 80 procent základu výdělku.

"My jsme tehdy přistoupili k ošetřovnému v době, kdy byla naprosto vypnutá ekonomika. Byly zavřené školy, převážně zavřené školky," řekla Schillerová. "Nicméně teď ekonomiku nevypínáme, (...) školy nezavíráme, nic takového se neděje, já to nepodporuji. Pokud by nastala jakákoli situace, a pevně věřím, že nenastane, tak to budeme řešit, ale v tuto chvíli nemůžeme ohrozit ekonomiku," dodala ministryně.

Počet uzavřených škol roste

Počet škol v Česku, které se kvůli koronaviru zcela či částečně uzavřely, roste. Zatímco na začátku školního roku ministr školství Robert Plaga (za ANO) informoval zhruba o dvacítce škol, které se kvůli výskytu nákazy neotevřely, k pátku 11. září bylo karanténou zasaženo již 247 škol. Nejvíce se jich zavřelo ve Středočeském kraji.

Podle metodiky ministerstva zdravotnictví by hygienici měli školy zavírat v případě, že v nich onemocní covidem-19 nebo má povinnou karanténu více než 30 procent učitelů a žáků. Pokud škola není v nařízené karanténě, nemají rodiče na ošetřovné nárok. Ministerstvo školství proto na konci prvního zářijového týdne oznámilo, že ředitelům umožní posunout začátek školního roku, aby rodiny mohly dávku získat.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Kvůli plošnému uzavření škol se výdaje na dávku letos ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly zhruba patnáctkrát. Činily 7,06 miliardy korun. Systém nemocenské se dostal do největšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Schodek na konci prvního pololetí dosahoval zhruba 13 miliard.