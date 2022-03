Míru případného zvýšení cen potravin prodejci nechtějí odhadovat, dovoz nezdraží

Míru případného zdražení potravin kvůli vysokým cenám pohonných hmot nechtějí prodejci odhadovat. Záležet bude podle nich především na dodavatelích, se kterými budou teprve jednat. Některé on-line supermarkety nebo rozvozci jídla ovšem zatím neplánují zdražení dopravy nákupu nebo občerstvení.

Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic prudce rostou. Značný vliv má ruská invaze na Ukrajinu zahájená 24. února. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 43,51 koruny, litr nafty 45,32 koruny. Nafta zdražuje rychleji, za 24 hodin její cena vzrostla o 1,17 koruny, cena benzinu za stejnou dobu stoupla o 74 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny ropy jsou kvůli možnému zákazu dovozu z Ruska do Evropy a Spojených států poblíž maxima z roku 2008.

Síť COOP čeká, s jakými cenami přijdou dodavatelé, od toho se bude případné zdražování odvíjet. "Mezi položky, kde je zdražování nejpravděpodobnější, v nejbližší době patří určitě pečivo," řekl ředitel rozvoje a marketingu skupiny COOP Lukáš Němčík.

Zvyšování cen pohonných hmot a energií v souvislosti s krizí na Ukrajině je podle společnosti Penny Market překotné, firma situaci analyzuje a vyhodnocuje. Nakolik se promítne do konečných cen pro zákazníky není možné s ohledem na celkový stav a nejasný vývoj předpovědět, uvedl mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Ani on-line supermarket Košík nechce dopředu uvádět, jak by mohly potravin zdražit. Nikdo podle mluvčího e-shopu Františka Brože nedokáže říci, jak se konflikt na Ukrajině vyvine, a to nejen s otázce dostupnosti energií, ale i s ohledem na to, jak se podaří jarní hnojení a setba.

Situaci kolem cen pohonných hmot Košík sleduje a konzultuje s logistickými partnery. Většina flotily jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), který podle Brože zdražuje pomaleji než nafta. I tak se ale cena zvedá. "Čekáme nyní na cenové prognózy a jako ostatní dopravci zatím vyčkáváme na to, jak se situace ustálí," řekl Brož. Doplnil, že možností, jak na růst paliv reagovat, je více než plošně zdražit cenu za dopravu. Košík tak počítá s tím, že bude zákazníkům moci nabídnout bezplatné doručení nákupu. Ceny pohonných hmot může kompenzovat nastavením logistiky - například posunutím hranice pro dopravu zdarma, prodloužením takzvaného "doručovacího okna".

Rozvozová služba Bolt Food zatím zdražení ceny za dopravu objednaného jídla neplánuje. "Situaci na trhu sledujeme a tuto možnost v budoucnu nevylučujeme," uvedl manažer Bolt Food pro ČR Marek Maxa.

Ani start-up Everli zajišťující doručování potravin z různých supermarketů neplánuje zvýšení cen svých služeb. Firma nevlastní automobily ani sklady, to jí umožňuje pracovat s co nejnižšími náklady. "Zvyšování cen pohonných hmot samozřejmě sledujeme a momentálně pracujeme na vhodné formě kompenzace, neboť na konci dne to musí být ekonomicky atraktivní pro každou ze zúčastněných stran," řekl za Everli Oliver Fecko.