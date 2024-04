Místa europoslanců za ČR by chtěly obsadit desítky bývalých členů vlády a Parlamentu, ze současných českých poslanců chce přesídlit do Evropského parlamentu osm, polovina z nich za hnutí ANO. Vyplývá to z analýzy kandidátních listin, kterou provedla ČTK. Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 7. a 8. června, o 21 míst českých europoslanců má zájem 675 kandidátů, na jedno křeslo tak připadá zhruba 32 uchazečů.

Za ANO v eurovolbách kandidují z českých poslanců místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová, Jaroslav Bžoch, Jaroslava Pokorná Jermanová a Julius Špičák. Za SPD je to nedávný nástupce zesnulého Jaroslava Bašty Marcel Dlask, za Spolu Ondřej Kolář a za STAN Josef Flek a Lucie Potůčková, jejímž náhradníkem ve Sněmovně by se mohl stát ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Za Piráty kandidují mimo jiné čeští exposlanci Mikuláš Ferjenčík a František Kopřiva, za Starosty Jan Farský, za SPD a Trikoloru v čele s někdejším europoslancem za Svobodné Petrem Machem bývalí poslanci Zuzana Majerová a Jaroslav Holík, za Klub angažovaných nestraníků jeho předseda a někdejší poslanec TOP 09 František Laudát, za SEN 21 bývalý senátor a rektor Karlovy univerzity Václav Hampl. Za koalici Stačilo! jsou na kandidátce bývalí poslanci KSČM Jiří Valenta a Jan Klán nebo předseda představenstva společnosti Rabbit CZ a organizátor zemědělských protestů Zdeněk Jandejsek.

Bývalé členy vlády mají na kandidátkách sociální demokraté, ať už SOCDEM v čele s exministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem jako lídrem kandidátky, nebo konkurenční Česká suverenita sociální demokracie, kterou vede bývalý premiér a někdejší předseda nynější SOCDEM Jiří Paroubek. Za ním jsou na kandidátce bývalí senátoři Petr Gawlas a Vladimír Dryml a exposlankyně Olga Havlová, ale také bývalý liberecký hejtman Stanislav Eichler, předseda Svazu pacientů Luboš Olejár nebo někdejší předseda fotbalového svazu Jan Obst.

Původní ČSSD, nyní Sociální demokraté, nasadila se Zaorálkem a další místopředsedkyní strany Danielou Ostrou na kandidátku svého někdejší předsedu, expremiéra a bývalého evropského komisaře Vladimíra Špidlu, bývalého ministra a senátora Jiřího Dienstbiera, bývalou ministryni Michaelu Marksovou, někdejšího místopředsedu Evropského parlamentu Libora Roučka či bývalou europoslankyni Zuzanu Brzobohatou.

Někdejší sociální demokraty má na kandidátce svého hnutí PRO Jindřich Rajchl. Jsou jimi Michal Hašek, který býval poslancem i jihomoravským hejtmanem, další exposlanec Miroslav Svoboda a někdejší reprezentant v cyklistice Jozef Regec, který býval senátorem. Za PRO kandidují také exposlankyně SPD a Trikolory Tereza Hyťhová, choreograf Petr Zuska nebo bývalý hokejista a trenér Vladimír Růžička. Konkurenční hnutí Česká republika na 1. místě kromě svého předsedy Ladislava Vrabela nominovalo zpěváka Emanuela Vohnouta, vystupujícího pod pseudonymem Kamil Emanuel Gott.

Přísaha na svou kandidátku dala jak svého předsedu a bývalého policistu Róberta Šlachtu s předsedou koaliční strany Motoristé sobě a manažerem Institutu Václava Klause Petrem Macinkou, tak někdejšího ministra kultury za sociální demokracii Antonína Staňka nebo ekonoma Vladimíra Pikoru. Za Alianci národních sil kandiduje kromě současného europoslance SPD Hynka Blaška a exposlance ODS a bojovníka proti anticovidovým opatřením Jiřího Janečka také předseda republikánů a někdejší český poslanec Miroslav Sládek.

V evropských volbách se střetnou i někdejší prezidentští kandidáti. Kromě Dienstbiera to jsou jednička na kandidátce Starostů Danuše Nerudová, podnikatel Karel Diviš se zbrojařem Jiřím Hynkem, kteří kandidují za Svobodné, a předseda strany Rozumní Petr Hannig na kandidátce Aliance národních sil.