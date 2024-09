Mít pro vlastní potřebu 3 rostliny konopí má být legální, navrhuje ministerstvo

Pěstování konopí do počtu tří rostlin by do budoucna nemělo být ani přestupkem. Zamýšlená legalizace se týká pouze pěstování pro vlastní potřebu, a to lidmi staršími 21 let. Hranicí mezi přestupkem a trestným činem má pak být překročení počtu pěti rostlin. Doma bude možné legálně přechovávat až 50 gramů sušiny konopí, mimo domov 25 gramů. Počítá s tím novela trestních předpisů, kterou dnes ministerstvo spravedlnosti odeslalo vládě a kterou má ČTK k dispozici.

"Návrh v tomto směru přehodnocuje otázku, jaká jednání mají být vůbec trestná, a dnešní úpravu liberalizuje, kdy část jednání dnes trestných označuje za přestupky a některá jednání pak legalizuje zcela," shrnulo ministerstvo v předkládací zprávě. Částečnou legalizaci samopěstování zdůvodnilo změnou společenského nazírání na škodlivost rekreačního užívání marihuany dospělými lidmi.

V současné době se za množství větší než malé, které spadá pod trestný čin, považuje pět rostlin konopí nebo deset gramů sušiny. Nakládání s menším množstvím je přestupkem. Nově chce ministerstvo hranici mezi přestupkem a trestným činem stanovit na pět rostlin konopí, 100 gramů sušiny, když ji má člověk u sebe doma, nebo 50 gramů, když ji má mimo své obydlí.

Za trestný čin neoprávněného pěstování, sklízení či zpracovávání konopí, tedy více než pěti rostlin, nebo za přechovávání vyššího než zmíněného množství sušiny pro vlastní potřebu, bude v základní sazbě hrozit maximálně půlroční vězení. U přechovávání jiných omamných nebo psychotropních látek pro vlastní potřebu v množství větším než malém bude základní sazba až dvouletá.

"Tomu, že pěstování a následné zpracování rostliny konopí pro vlastní potřebu může být postihováno méně přísně, než je tomu u výroby jiných omamných a psychotropních látek, nasvědčují i mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie," konstatovalo ministerstvo.

Návrh zároveň navyšuje možné pokuty za drogové přestupky, a to z 15.000 na 50.000 korun.

Změny přináší novela trestního zákoníku i u trestného činu nedovolené výroby drog, kde u závažnějších případů snižuje spodní hranice sazby z osmi let na pět, respektive z deseti let na osm.

U trestného činu šíření toxikomanie - tedy svádění jiného ke zneužití návykové látky - předkládá návrh dvě varianty. První počítá se zachováním současného stavu, kdy je toto jednání trestné vůči komukoliv. Podle druhé budou trestné jen skutky namířené proti dětem.

Předkladatelé připustili, že se jim při vypořádání připomínek k úpravě drogových deliktů nepodařilo dosáhnout shody, a to s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem zemědělství, místopředsedou vlády pro digitalizaci, ministrem pro legislativu, Úřadem vlády a zmocněnkyní pro lidská práva.