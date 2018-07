Mladiství neměli se sháněním alkoholu problém

Téměř šedesát procent obchodů prodalo v den vysvědčení alkoholický nápoj mladistvým. Vyplynulo to ze zatím nejrozsáhlejší kontroly dodržování zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let, kterou Česká obchodní inspekce provedla. Inspektoři zkontrolovali 44 provozoven, obchodníci zákaz porušili a alkohol mladistvému prodali ve 26 z nich. ČOI to uvedla v tiskové zprávě.



"Jednalo se záměrně o den (29. června), kdy školáci dostávají vysvědčení a chystají se případně oslavit začátek prázdnin," uvedl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Nejhorší situace byla v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde mladistvým figurantům ČOI prodejce při všech kontrolách alkoholický nápoj prodal. "Na Olomoucku se jednalo o dvě prodejny především s dárkovým zbožím a vinotéku. V Ostravě právě v den vysvědčení probíhal Festival v ulicích a i zde inspektoři provedli tři kontroly s figuranty, vždy jim alkohol byl prodán," uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

S prodejci povede Česká obchodní inspekce správní řízení, v němž se bude rozhodovat mimo jiné také o výši pokuty. Za porušení zákazu hrozí ze zákona sankce až jeden milion korun.