MMR: Mimořádné postupy ve stavebním zákoně umožňují rychle reagovat na povodně

Mimořádné postupy podle nového stavebního zákona umožňují rychle reagovat na výjimečné události, jako jsou například povodně, jiné živelní pohromy nebo havárie. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) to dnes uvedlo v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách. Úřad také například zveřejnil metodiku s postupem stavebníků a stavebních úřadů při mimořádných opatřeních a obnově v souvislosti s povodněmi. Zástupci samospráv a Hospodářská komora ČR ve čtvrtek vyzvaly členy vlády, aby neprodleně připravili a schválili novelu stavebního zákona. Pokud se tak nestane, mohou podle nich nastat problémy při obnově míst poničených povodněmi.

Kromě vytvořené metodiky MMR také vytvořilo formulář, kterým mohou stavebníci oznámit práce stavebnímu úřadu. V Informačním systému stavebního řízení (ISSŘ), využívaného úředníky, pro tyto případy pak vznikly speciální postupy a ministerstvo vytvořilo pro pracovníky na úřadech detailní manuál. "Zásadní je teď rychlá obnova domů, cest, mostů nebo odstranění staveb, u kterých bohužel došlo k nevratnému poškození. Je potřeba předejít dalšímu ohrožení zdraví, finančním škodám a hlavně zajistit, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit domů," řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

MMR na svých stránkách také zveřejnilo informace o úlevách, které mohou využít majitelé budov zasažených povodní. Vlastník, který například odstraňuje nebo upravuje stavbu, může podle vrchní ředitelky sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leony Gergelové Šteigrové začít pracovat hned. Musí to jen stavebnímu úřadu oznámit. Úřad následně může rozhodnout, že povolení pro zásah není potřeba nebo po stavebníkovi bude chtít dodatečně jen minimum podkladů.

Také v případě oprav a obnovy staveb je potřeba oznámit úkon stavebnímu úřadu předem. Je třeba následně přiložit popis prací a kdo je bude provádět. S obnovou lze začít, pokud práce respektují původní povolení a dokumentaci. Stavební úřad má pak 15 dní, aby rozhodl, že mu stačí pouze oznámení. Případně do 30 dní vydává povolení nebo naopak obnovu zakáže.

Oznámit mimořádná opatření nebo obnovu v souvislosti s následky povodní mohou majitelé domů písemně, datovou schránkou a prostřednictvím portálu stavebníka. Do ISSŘ se podle Bartoše nově přidaly speciální postupy pro odstranění i obnovu staveb po povodních. Digitalizaci stavebního řízení od spuštění provázejí potíže, ministerstvo ale dlouhodobě uvádí, že na jejich odstranění pracuje.

Svaz měst a obcí ČR, Hospodářská komora ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uvedly, že současný stav stavebního zákona znamená paralýzu stavebního řízení a vzniká nezákonný stav. MMR sice podle nich vydalo metodiku, která některé úkony v mimořádných situacích mění, i tak je ale třeba připravit a schválit novelu stavebního zákona. Hrozí podle nich například, že i když úředníci najdou přes špatně fungující digitalizaci a legislativu způsob, jak žádost vyřídit, v budoucnu jejich postup někdo napadne jako nezákonný.

Se systémy digitalizace stavebního řízení mají od jejich spuštění 1. července problémy úředníci, stavebníci či projektanti. Za problémový rozjezd digitalizace stavebního řízení ministra kritizují opoziční i koaliční politici. Někteří jej vyzývají k rezignaci. Bartoš už dříve uvedl, že z postu ministra pro místní rozvoj odejít neplánuje. Problém by to podle něj neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce. Podobný názor vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS).