Mobilní jatka ministerstvo zatím nepovolilo. Chybí veterináři

Ministerstvo zemědělství se zatím kvůli nedostatku úředních veterinářů nechystá povolit detašovaná pracoviště jatek pro skot na farmách. Myšlenkou se však zabývalo, sdělil mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO chce jednat o problémech s počty veterinářů s poslanci.

Původně chtěli ekologičtí farmáři zabíjet skot střelnou zbraní přímo na pastvě, zvířata by pak byla podle nich méně stresovaná. Jak dříve uvedla Státní veterinární správa, evropská legislativa ale tento způsob porážky neumožňuje. Skot se tak omračuje a následně vykrvuje až na jatkách.

Ministerstvo se začalo problémem zabývat. Jako možná cesta se podle Bílého jevilo to, že by se vytvořilo detašované pracoviště konkrétních jatek přímo na farmě, kde by musel stát schválit porážkové místo. "Zvíře by muselo být před smrtí fixováno, následně omráčeno a usmrceno a ihned vykrveno," řekl Bílý.

Státní veterinární správa proto připravila pracovní návrh změn v legislativě, které by to umožnily. "V případě dodržení všech podmínek uvedené legislativy a zároveň splnění všech podmínek legislativy pro ekologickou produkci, by bylo možné maso takového zvířete označit jako BIO, pokud by podnik měl platný ekologický certifikát na příslušnou produkci," dodal Bílý.

Veterinářů, kteří by museli být u každého poraženého zvířete před jeho zabitím a při bourání, ale není dost. "Na rok 2019 žádala Státní veterinární správa od ministerstva navýšení počtu inspektorů na jatka o 20," sdělil za veterináře Petr Majer. Některá jatka totiž podle něj zvýšila kapacitu a plánuje se otevírání nových provozů. Stát počet veterinářů na letošní rok zvedl o deset. "V současné době velmi složitě pokrýváme potřeby při pravidelných porážkách na stávajících jatkách, rozšíření činnosti ještě o práci o víkendech při porážkách v hospodářství není za stávají personální situace možné," dodal Majer.

Svaz ekologických zemědělců proto lobbuje u zákonodárců. "My samozřejmě o těchto personálních problémech ve Státní veterinární správě víme a v současné době děláme kroky v Poslanecké sněmovně tak, abychom tento problém společně dokázali vyřešit, což v situaci úspor a snižování počtu úředníků není jednoduché," sdělila manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Kateřina Urbánková. Dodala, že hledá s kolegy ze západní Evropy možnosti, jak iniciovat změnu evropské legislativy, aby porážky střelnou zbraní na pastvě byly umožněné. "Nemyslíme si, že tento způsob porážky do budoucna nahradí jatka. Neusilujeme o to," uzavřela.

Jatka v ČR loni porazila téměř 237 000 kusů skotu, což je meziroční nárůst o čtyři procenta. Vyrobeno bylo 71 579 tun hovězího, meziročně o 5,7 procenta více.