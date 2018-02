Moc žen ve Star Wars? Máte smůlu, vzkazuje Abrams fanouškům

Osmá epizoda Star Wars: Poslední z Jediů sklidila masivní chválu kritiků, u fanoušků to ale bylo takřka naopak. Většina si stěžovala, že režisér Rian Johnson připravil Star Wars o kouzlo, a hodně lidí si postesklo, že byl dán až moc velký prostor ženám. Na to však režisér J. J. Abrams, který se po sedmé epizodě ujme i té deváté, reaguje rázně a fanouškům vzkazuje, že se jejich názory v této problematice během práce na závěrečném dílu rozhodně nebude řídit. Rozhovor s ním přinesl server IndieWire.

"Jejich problém není Star Wars, jejich problém je, že se cítí být ohroženi. Star Wars je obrovská galaxie, kde můžete najít vesměs vše, co tam mít chcete. Pokud jste někdo, kdo se cítí být ohrožen ženami a musíte proti nim brojit, potom ve Star Wars pravděpodobně najdete svého nepřítele," odpověděl Abrams těm, jimž se nelíbilo, že v osmé epizodě dostaly až moc prostoru ženy jako admirálka Holdo (Laura Dernová) a Rose Ticová (Kelly Marie Tranová).

Režisér, jenž mimo jiné stojí za filmovým restartem Star Treku, se pro IndieWire rozvášnil a fanouškům dále vzkázal: "Pravděpodobně se podíváte na první film od George Lucase (Star Wars: Nová naděje) a řeknete si, že Leia byla příliš výřečná nebo příliš silná. Každý, kdo chce najít v něčem problém, tak si ho najde. Internet slouží jako nástroj stvořený přesně pro tohle," dodal.

Abrams je jedním z nejdůraznějších podporovatelů hnutí za větší ženskou participaci v Hollywoodu a za svůj postoj dostane této týden na Athena Film Festivalu cenu, jež se v Hollywoodu uděluje mužům, kteří výrazně podporují ženy a jsou jejich hlasitými spojenci a obhájci v zábavním průmyslu.

Devátá epizoda je ještě daleko

K otázce, zda bude brát nějaké výtky fanoušků k epizodě jeho kolegy Johnsona v potaz při natáčení posledního dílu nové trilogie, se postavil rázně. "Ani trochu. Je toho hodně, co bych chtěl říct, ale cítím, že je ještě příliš brzy na to vést konverzaci ohledně deváté epizody. Řeknu jen, že příběh Rey, Poea, Finna a Kylo Rena - a pokud se podíváte, jsou to tři muži a jedna žena, to jen pro ty, co si stěžují, že je ve Star Wars moc žen - pokračuje způsobem, ze kterého jsem nadšen a už se nemohu dočkat, až ho lidé uvidí," řekl.

Závěrem renomovaný jednapadesátiletý filmař dodal, že Star Wars je zkrátka tak velkým popkulturním fenoménem, že se vždy musí objevit spousta odlišných pohledů na věc: "Každý na to bude mít svůj názor. Už na začátku mé práce se Star Wars jsem zjistil, že člověk bude čelit neuvěřitelně vášnivé a hlasité fanouškovské základně, která má na věc spoustu různých konkrétních názorů."