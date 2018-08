Monsport zopakoval, že lidi z Horoměřic zatím vystěhovat nechtěl

Správce konkurzní podstaty po zkrachovalé společnosti H-System Josef Monsport znovu zopakoval, že nechtěl nikoho z nemovitostí v Horoměřicích u Prahy do vyřešení případu vystěhovávat. Připomněl, že úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do doby, než kauzu z podnětu družstva Svatopluk sám přezkoumá, nepředjímá výsledek řízení. NS přitom v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech. Termín vystěhování byl do 23. srpna.

Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. V úterý uvedli, že rozhodnutí Ústavního soudu vítají.

"V zásadě bych rád řekl, že s tímto rozhodnutím nemám žádný problém, právě proto, že jsem se nechystal nikoho vystěhovávat. Pro mě a pro mé kroky v nejbližší době to neznamená vůbec nic," řekl Monsport. "Je to pouze prozatímní úprava stavu, ale o tom, jak to dopadne na konci, to nevypovídá vůbec nic," uvedl správce.

Podle Monsporta se zapomíná na to, že základním problémem není aktuální soudní spor, ale to, komu a za jakou částku prodat majetek z konkurzní podstaty. "Ústavní soud neřeší vůbec tuto linii, ten řeší pouze to, čím se zabývaly obecné soudy. A to jest, jestli ti bydlící v Horoměřicích mají nějaký právní titul tam být, jinými slovy, jestli mají právo ty byty užívat, nebo nikoliv," vysvětlil Monsport.

Připomněl, že domy a pozemky v Horoměřicích jsou nevratně zapsány do konkurzní podstaty od roku 2008. "A já nejenom můžu, ale zejména mám povinnost všechny hodnoty zapsané do konkurzní podstaty zpeněžit. Takže otázka pouze zní, jestli je budu v budoucnu prodávat - samozřejmě za podmínek stanovených věřitelským výborem - s těmito bydlícími lidmi, nebo bez nich," doplnil správce.

"V tuto chvíli je úplně ta první linie to, co máme řešit na věřitelském výboru a při nějaké komunikaci s družstvem Svatopluk. A to je znovu provést ověření znaleckých výpočtů k hodnotě domů a pozemků a řešení toho, zda na základě vzešlých znaleckých výpočtů bude Svatopluk schopen dát ty peníze dohromady," uvedl Monsport.

Doplnil, že odmítá dělat úlitby ve prospěch Svatopluku, a poškozovat tak ostatní věřitele. "Zkrátka a dobře, buď budeme schopni se domluvit na reálných cenách, které vzejdou ze znaleckého posudku, nebo bude věc pokračovat bez družstva Svatopluk, a to způsobem, který předvídá konkurzní zákon," řekl Monsport.

Monsport minulý týden avizoval, že podá trestní oznámení na některé lidi kvůli jejich výrokům o jeho osobě a kauze H-System. Měla by mířit například na senátora a zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), ale zřejmě i na majoritního akcionáře zkrachovalé firmy Petra Smetku a na zástupce Stavebního bytového družstva Svatopluk Martina Junka a Ivana Krále. "Nemůžu být zalezlý v koutě a poslouchat a číst obludné lži Čunka a ostatních," uvedl správce.