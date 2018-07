Moos: Reakce předsedy KSČM ke změnám v ČD byla zbytečně negativní

Minulý týden prosadil ministr dopravy Dan Ťok změny v dozorčí radě Českých drah (ČD), což vyvolalo vlnu kritiky. Z devíti členů bylo pět lidí nahrazeno a v nové radě by tak měli zasednout zástupci akademické sféry. Sám ministr doporučil do vedení resortu Petra Moose, bývalého ministra dopravy a vysokoškolského profesora z ČVUT v Praze. Ten v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ uvedl, co takový krok pro ČD znamená.

Dozorčí rada zažila minulý týden velký zásah. Bylo rozhodnutí Dana Ťoka správné?

Já se nemůžu vyjadřovat, jestli to bylo správné, nebo ne. U přípravných jednání jsem nebyl. Nicméně to, že ministr dopravy nahradil politické reprezentanty, je jeho právo ve snaze dobře připravit národního dopravce na nové podmínky, které začínají již 1. 1. 2019. Pokud dospěl k závěru, že by měl posílit proces ve prospěch ČD a jeho stability, je to legitimní krok.

V čem byl podle vás zásadní problém, kvůli kterému k takové obměně došlo?

To je otázka pro pana ministra, já bych mohl vytvářet spekulace. Podle toho, co pan ministr řekl na tiskové konferenci, očekává, že nový management, který vznikne na základě výběrového řízení, potřebuje profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy. Nicméně sám věřím, že ve výběrovém řízení mohou být úspěšní i současní členové managmentu.

Komunistická strana, přesněji řečeno její předseda Vojtěch Filip, se veřejně vyjádřil, že tento krok je chybný, a zopakoval, že bude tlačit na odchod Ťoka z funkce. Co si o tom myslíte?

Já bych řekl, že je to trochu rychlá reakce a zbytečně negativní.

Vás Dan Ťok doporučil na funkci předsedy dozorčí rady. Nahradil politika ANO Milana Ferance. Proč se obrátil na vás?

Ano, pan ministr doporučil mě, ale to není konečné. Na prvním zasedání dozorčí rady teprve proběhne volba předsedy. Bylo by ode mě neetické, abych se k tomu před volbou vyjadřoval.

Jaké jsou tedy plány do budoucna? Budou se v podniku Českých drah konat nějaké zásadní změny?

Nová dozorčí rada v nejbližší době žádné zásadní změny v koncepci rozvoje procesu ve firmě nechystá. Dále musím upozornit, že nová dozorčí rada si je vědoma nutnosti zachování finanční stability u Českých drah a s tím spojeného ratingu. Rovněž se bude soustředit na posílení finanční situace společnosti a na to, aby společnost byla dobře připravená pro postupující proces liberalizace, který nás už začátkem příštího roku čeká.