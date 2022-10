Moravskoslezské univerzity se zaměřují na prevenci sexuálního obtěžování

Na prevenci sexuálního obtěžování a dalšího nevhodného chování na akademické půdě se zaměřují všechny moravskoslezské univerzity. V posledních letech na nich vznikají například pozice ombudsmanů. Univerzity mají rovněž systémy, kde je možné případné problémy hlásit.

O sexuálním obtěžování na univerzitách i jinde se více mluví v několika posledních letech, například v souvislosti s kampaní MeToo, která začala před pěti lety. Mluvčí se ale shodují, že kampaň na přijatá opatření neměla výrazný vliv. "Nevnímáme nějaký přímý vliv kampaně MeeToo. Vnímáme to spíše jako přirozený vývoj této oblasti ve společnosti. Zda tato kampaň přímo ovlivnila chování našich vyučujících, je těžké říct. Nevedeme si statistiky, kolik vyučujících zkouší ve svých kabinetech ve formátu jeden na jednoho a tudíž nemůžeme ani říct, jak se vyvíjí trend v této oblasti," uvedla mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová.

Škola se podle ní spíše soustředí na to, aby existovaly mechanismy, jak řešit nevhodné chování, a to nejen ze strany zaměstnanců, ale i studentů. "V roce 2019 jsme přijali nový Etický kodex zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity, kde je jednak stanoveno, co je nepřípustné chování na univerzitní půdě a jednak mechanismy řešení případných problémů prostřednictvím Etické komise univerzity," uvedla mluvčí. Na několika fakultách byla zřízena pozice studentského ombudsmana. "Aktuálně budeme ustavovat celouniverzitního ombudsmana. Dále aktuálně pracujeme na speciální komunikační aplikaci, přes kterou budou moci studenti i zaměstnanci univerzity anonymně zkonzultovat problém v rovině osobních vztahů," doplnila mluvčí.

Obdobná je situace také na Slezské univerzitě v Opavě. "Protože jsme na Slezské univerzitě nemuseli řešit podání ve smyslu sexuálního obtěžování, zaměřili jsme se především na to, aby podobný případný podnět šel bezpečně, a v maximálně důvěrném prostředí pro oznamovatele, podat, a tedy i následně řešit," uvedla mluvčí univerzity Karin Martínková. Také Slezská univerzita podle ní nedávno aktualizovala Etický kodex a rovněž zprovoznila aplikaci pro podávání podnětů a stížností, kde je možné nevhodné chování oznámit i anonymně.

V případě problémů se lze obrátit i na nadřízené pracovníky i vedení univerzity, Etickou komisi Slezské univerzity nebo zástupce studentské komory Akademického senátu. "Nad tato opatření již byla dále na Slezské univerzitě zřízena pozice ombudsmana, na kterou aktuálně probíhá výběrové řízení," doplnila mluvčí. Po výběru ombudsmana univerzita plánuje i kampaň pro studenty tak, aby byli dostatečně informování o svých právech a možnostech.

Problematikou se zabývá i VŠB - Technická univerzita Ostrava. Podle mluvčí Petry Halíkové má na svých webových stránkách přesně popsáno, jak lze postupovat v případě sexuálního obtěžování. Je možné se obrátit na ombudsmanku, studenti mohou využít Poradenské centrum, které nabízí psychologické poradenství, obrátit se na Etickou komisi nebo podat oficiální stížnost. "Lze říci, že se toto řeší stejně jako široká nabídka dalších poradenských služeb pro studenty. Nejde přímo o reakci na kampaň, ale spíše o nastavení procesů, které nejlépe ochrání všechny, kteří se do dané situace mohou dostat," uvedla Halíková.