Most zbourá další panelák v Chanově a zvažuje, co se sídlištěm

Město Most chce zbourat další panelový dům na sídlišti Chanov, požádá o státní dotaci. Budoucnost sídliště, kde žijí převážně romští obyvatelé, má zvážit pracovní skupina. Novinářům to řekl primátor Jan Paparega (ProMOST).

Sídliště Chanov vzniklo na konci 80. let minulého století. Obyvatelé několik domů zničili a město některé budovy už před lety nechalo zbourat. Ke konci loňského roku bagry zlikvidovaly dva objekty.

Blok tři by mohl jít k zemi v polovině příštího roku. "Náklady na demolici se odhadují na 6,5 milionu korun, dotace by mohla pokrýt 70 procent," uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST).

Přesný počet obyvatel Chanova nelze podle vedení města jednoznačně určit, v lokalitě žijí převážně romské rodiny s dětmi. "Lidé chtějí v Chanově zůstat a my musíme vyřešit náhradu za bytový fond, který tam mizí, i proto dáváme do návrhu rozpočtu na příští rok 15 milionů korun na modifikaci bydlení. Jaká bude jeho forma, to vzejde po nějaké debatě," uvedl Paparega.

Bytovou politiku měly ve volebním programu téměř všechny strany a hnutí, které v Mostě kandidovaly ve volbách. "Je to určitě problém, který Mostečany trápí. Proto chceme vytvořit pracovní skupinu, která to bude řešit," řekl primátor.

V Mostě je několik takzvaných vyloučených lokalit, kde radnice vyhlásila zónu bez doplatků na bydlení. Opatření obecné povahy o rozšíření této zóny na téměř celé město nabylo účinnosti v polovině listopadu. "Je to velmi široce pojato a z mého pohledu pokrývá zhruba 90 procent těch rizikových zón," řekl primátor.

V bezdoplatkových zónách nevzniká novým obyvatelům nárok na doplatek na bydlení. Ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, které tuto pravomoc obcím a městům dává, má ale své kritiky a u Ústavního soudu ho napadla skupina 17 senátorů. Omezení vyplácení doplatků podle kritiků situaci nepomůže řešit, nežádoucí sociální jevy může naopak prohloubit. Obce namítají, že jde o účinný prostředek, jak bojovat s obchodem s chudobou a s vytvářením ghett.