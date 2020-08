MPSV nechce nadále odpouštět zálohy za sociální pojištění

K prodloužení období, za něž stát odpouští drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy za sociální pojištění, až do konce roku, není důvod. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak postavilo v připomínce pro vládu k předloze opoziční ODS, která to prosazuje. Novelu občanských demokratů odmítlo také ministerstvo financí, i kvůli rozpočtovým dopadům. Nynější zákonná úleva, která byla schválena kvůli koronavirové krizi, se vztahuje na březen až srpen.

Osoby samostatně výdělečně činné navíc nemusejí za tyto měsíce platit zálohy vůbec, byť by byly vyšší. Drobní podnikatelé odvody doplatí až při ročním zúčtování.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připomnělo, že úleva byla zavedena kvůli vládním restrikcím k omezení šíření nového koronaviru s dopady na podnikání. "V současné době nejsou v platnosti žádná celoplošná opatření, která by omezovala nebo neumožňovala podnikání osob samostatně výdělečně činných. Není proto důvod pro plošnou podporu všech osob samostatně výdělečně činných, tedy i těch, které již mohou podnikat bez omezení," stojí v podkladu ministerstva.

Prodloužení jednoho z opatření na podporu podnikatelů předkladatelé z řad ODS zdůvodňují "neutuchajícími ekonomickými dopady koronaviru". Rozpočtové dopady návrhu odhadli nejvýše na deset miliard korun. Ministerstvo financí je v připomínce označilo za enormí, aktuální státní rozpočet s nimi navíc nepočítá. Úřad Aleny Schillerové (za ANO) také míní, že případné změny podpůrných opatření by měla předkládat po debatě vláda, nikoli poslanci.

MPSV nesouhlasí ani s návrhem zahrnujícím další úlevy

Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Vztahuje se na lidi, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1018 korun za měsíc.

Ministerstvo práce nesouhlasí v připomínce pro vládu ani s dalším návrhem občanských demokratů, který by rovněž až do konce letoška odpustil odvody firmám do 50 zaměstnanců. Nyní menší firmy nemusí odvody za splnění určitých podmínek hradit za červen až srpen. Rozpočtové dopady se odhadují na 18 miliard korun. Ministerstvo financí své odmítavé stanovisko zdůvodnilo stejně jako u prodloužení úlevy pro drobné podnikatele, tedy neplánovaným zásahem do státního rozpočtu.

Ministerstvo práce uvedlo, že místo plošné podpory chystá návrh na zavedení cílené podpory zaměstnavatelům v obtížích v podobě dlouhodobého kurzarbeitu. Kurzarbeit představuje zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas. Na konkrétní podobě kurzarbeitu ale zatím není shoda.

K předlohám ODS se vyjádří po vládních prázdninách kabinet ANO a ČSSD jako celek. Předpokládá se, že stanovisko bude vzhledem k postojům ministerstev záporné. O novelách rozhodne Parlament. Není ale jisté, zda je Sněmovna vůbec stihne projednat do konce volebního období.