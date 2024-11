MPSV: Uprchlíci letos odvedli státu o 5,7 mld. Kč více, než dostali na podpoře

Česko vyplatilo uprchlíkům z Ukrajiny od začátku války do konce letošního srpna na humanitárních dávkách téměř 20,7 miliardy korun. Poskytovaných podpor ubývá. V létě jich bylo zhruba 51.400. Vyplývá to z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách. Lidé s dočasnou ochranou zaplatili českému státu letos za první tři čtvrtletí na odvodech a daních o 5,7 miliardy korun víc, než získali na podpoře.

Přínos postupně každý kvartál roste. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta. Podle něj resort eviduje téměř 150.000 zaměstnaneckých smluv či pracovních dohod uprchlíků.

Ruská invaze na Ukrajinu trvá 1000 dnů, začala předloni 24. února. Česko je podle dostupných údajů zemí s největším množstvím uprchlíků na počet obyvatel. K nedělní půlnoci pobývalo v zemi podle ministerstva vnitra 383.300 lidí s dočasnou ochranou. Z nich bylo 95.400 dětí a mladých do 18 let a 16.200 seniorů a seniorek. Dospělých žen do 65 let evidovalo vnitro 165.200 a mužů 106.500.

Úřady práce v prvním roce války příchozím poskytly na humanitárních dávkách bezmála 8,7 miliardy korun. Loni byly výdaje o pětinu nižší, dosáhly 6,96 miliardy korun. Letos do konce srpna se vyplatilo 4,99 miliardy korun. Tento rok v srpnu dostalo dávku 51.400 uprchlických domácností, stát jim poslal 693,2 milionu korun. Loni v srpnu vydaly úřady práce 96.500 dávek za 822,9 milionu korun.

Podle Augusty humanitární dávku teď čerpá méně než čtvrtina uprchlíků. Na osobu se v průměru vyplácí 7966 korun. Sedm z deseti příjemců patří mezi takzvané zranitelné osoby, tedy mezi děti, postižené, seniory či pečující. Celkem 54 procent zranitelných příjemců tvoří malé děti, upřesnil Augusta.

Zaměstnaneckých smluv či pracovních dohod uprchlíků postupně přibývá. Začátkem dubna pracovalo 123.000 lidí s dočasnou ochranou a 90 procent z nich platilo odvody. "V současnosti evidujeme téměř 150.000 pracovně právních vztahů. Kvalifikace práce zůstává nízká, osoby s dočasnou ochranou nejvíce pracují jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, jako montéři a obsluha strojů a zařízení," sdělil Augusta. Experti a organizace na pomoc příchozím poukazují na to, že Česko tak stále nedokáže dovedností a znalostí uprchlíků využít.

Podle údajů ministerstva práce přínos uprchlíků postupně roste. Příjmy z jejich odvodů a daní převýšily výdaje na podporu poprvé loni ve třetím čtvrtletí. Tehdy stát na pomoc příchozím vydal 4,4 miliardy korun a vybral od nich 4,8 miliardy korun. Letos ve třetím čtvrtletí výdaje činily 3,9 miliardy korun a příjmy 5,9 miliardy korun. "Aktuálně pokračuje trend poklesu výdajů a růstu příjmů. Za třetí kvartál letošního roku je přínos do státního rozpočtu přibližně dvě miliardy, za celý rok 2024 zatím 5,7 miliardy," uvedl Augusta.

Prvním příchozím matkám s dětmi na jaře 2022 hned Česko poskytlo mimořádnou dávku. Záhy ji nahradila humanitární dávka na pokrytí základních potřeb pro začátek života v ČR. Nejprve úřady práce vyplácely 5000 korun na osobu těm, kteří měli vízum k dočasné ochraně. Podmínky se pak postupně zpřísňovaly. Od loňského července humanitární dávka zahrnuje podporu na živobytí i bydlení. Získat ji mohou uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Organizace na pomoc příchozím kritizovaly nastavení a malou výši podpory. Od letoška vláda částky pro děti, seniory či postižené zvedla a znovu je pak navýšila od srpna, protože od září stát nouzové ubytování bezplatně poskytuje už jen nově příchozím na první tři měsíce.

Od dubna 2022 do konce loňského června stát podpořil také lidi, kteří uprchlíky ubytovali u sebe doma či ve svých volných bytech. Podle dřívějších zjištění ČTK přispěl českým ubytovatelům částkou 2,84 miliardy korun.

Výdaje státního rozpočtu na podporu uprchlíků a příjmy z jejich odvodů a daní v miliardách korun za jednotlivý čtvrtletí:

Období Výdaje Příjmy 1. čtvrtletí 2023 7,0 4,9 2. čtvrtletí 2023 6,4 4,5 3. čtvrtletí 2023 4,4 4,8 4. čtvrtletí 2023 4,2 5,2 1. čtvrtletí 2024 3,8 5,6 2. čtvrtletí 2024 3,7 5,6 3. čtvrtletí 2024 3,9 5,9

Zdroj: ministerstvo práce