Muž bodl v opilosti svého kamaráda, nepamatují si proč

Jednasedmdesátiletý muž oznámil v noci ze soboty na neděli na linku tísňového volání záchranářů, že bodl loveckou dýkou do ramene svého kamaráda, s nímž celý den popíjel alkohol. Incident se stal v chatě u Napajedel na Zlínsku. Druhý den si však ani jeden z mužů příčinu napadení nepamatoval, sdělila v tiskové zprávě zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Na místo vyrazili nejprve policisté z Napajedel, po chvíli také kriminalistický výjezd. V chatě našli dva muže. Oznamovatele a jednačtyřicetiletého muže z Orlové, který byl lehce zraněný na rameni. Dechová zkouška ukázala u obou mužů hodnotu vyšší než dvě promile," uvedla Kozumplíková. Staršího muže policisté zadrželi a umístili do policejní cely, mladšího převezli záchranáři k ošetření do nemocnice.

Následující den policisté oba muže vyslechli. "Přestože již byli střízliví, bylo velmi těžké dopátrat se důvodu napadení. Ani jeden z mužů si situaci před bodnutím nepamatoval, nevybavovali si ani to, že by mezi nimi došlo ke konfliktu nebo k hádce, která by mohla být příčinou útoku. Shodli se pouze na tom, že se znají už asi dvacet let a pravidelně se navštěvují. Tentokrát spolu oslavovali narozeniny staršího z mužů. Kriminalisty tak čeká nelehká práce při objasňování průběhu celé události," uvedla mluvčí. Útočník je podezřelý z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, hrozí mu až tříleté vězení.