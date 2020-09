Muž dostal za dvojnásobnou vraždu 30 let vězení

Olomoucký vrchní soud potvrdil třicetiletému Antonínu Štaubertovi 30 let vězení za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi. Muž podle rozsudku zavraždil devětaosmdesátiletého muže a čtyřiačtyřicetiletou ženu ve chvíli, když šel do domu krást. Senior se vzbudil, útočník mu zasadil desítky bodných a řezných ran. Ženu následně ubodal téměř stovkou ran, aby se zbavil svědka. Uložený trest je výjimečný, hned po doživotí nejpřísnější, jaký právní řád umožňuje.

Podle předsedy senátu Jaroslava Holubce byla vina muže jednoznačně prokázána a nejsou o ní pochyby. Usvědčují jej pachové stopy a otisky prstů na místě činu či výpověď manželky, uvedl soudce. Výše trestu je na místě s ohledem na výrazně snížené možnosti resocializace obžalovaného i na jeho postoj během celého trestního řízení. "Uložení trestu odůvodňuje i mimořádně brutální způsob usmrcení, vysoký věk jedné z obětí i malicherný důvod, proč se činu dopustil," uvedl předseda senátu. Soud zohlednil i předchozí odsouzení obžalovaného za násilnou a majetkovou trestnou činnost.

Špatný zdravotní stav pachatele

Obhajoba ve čtvrtek naopak požadovala zproštění či vrácení případu krajskému soudu k doplnění dokazování. Obhájce poukazoval i na zdravotní stav obžalovaného, který chodí o francouzských holích a má nezletilé děti. "Nesouhlasím s trestem, který mi byl uložen. Existují svědci, kteří vědí, co se stalo. Pokud mám být souzen, odsuďte mě za pytláctví, chodil jsem na ryby a neposkytl jsem první pomoc," uvedl ve čtvrtek Štaubert.

Muž se již dříve hájil tím, že po příchodu do domu dostal ránu a probudil se až poté, co byl senior se ženou mrtvý. Tvrdil, že poté zpanikařil a utekl. "Samotná verze, že se na místě nacházel, ale nevraždil, jsou otřepaným folklorem pachatelů trestné činnosti. Je zcela nelogické, aby pachatel dvojnásobné vraždy provedené takto brutálním způsobem by se u obžalovaného spokojil jednou ránou do hlavy a nechal ho naživu. Účast na dvojnásobné vraždě byla zcela jasně prokázána," doplnil předseda senátu.

Obžalovaný přišel do domu krást

Štaubert podle rozsudku vraždil v rodinném domě v Břeclavi loni v noci na 6. srpna, když přišel do domu krást. S oběťmi se krátce předtím znal. Senior se však vzbudil, Štaubert na něj vzápětí zaútočil. Zasadil mu 38 bodných a sečných ran. Následně vzal nůž a šel do patra domu, kde věděl, že se tam bude nacházet žena, která v domě rovněž bydlela. Žena v té chvíli ležela na posteli, útočník do ní bodal tak intenzivně, že jí způsobil 98 bodných a sečných ran. Obě oběti zemřely na místě.

Podle soudu Štaubert, otec pěti dětí, ženu usmrtil ze strachu, že by jej mohla poznat. Podle rozsudku spáchal vraždy zvlášť surovým způsobem, na dvou osobách a s cílem získat majetkový prospěch. Z domu si Štaubert podle rozsudku odnesl nakonec několik tisíc korun a šperky.